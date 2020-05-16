Airbus привлек теологов к работе над новым истребителем

Новости Бизнеса:Главная задача комиссии - определить, насколько те или иные решения в конструкции FCAS c искусственным интеллектом, соответствуют этическим нормам.

Европейская авиастроительная корпорация Airbus учредила комиссию по изучению этических аспектов программы "Боевая авиационная система будущего" FCAS/SCAF (Future Combat Air System/Système de Combat Aérien Futur).

Одним из ее компонентов должен стать истребитель нового поколения, пишет Би-Би-Си.

FCAS по своей структуре задумана как "система систем", где каждый компонент одной общей структуры также обладает сетевыми признаками. Она будет объединять несколько разных воздушных платформ, наземных станций и прочих объектов, связанных между собой каналами связи.

Одним из компонентов FCAS станет истребитель шестого поколения, макет которого уже показали на авиасалоне Ле Бурже в 2019 году.

Над его созданием работают производитель истребителей Rafale - компания Dassault - и концерн Airbus. Создавать новую машину будут Германия и Франция при участии Испании. Планируется, что новый самолет постепенно заменит после 2040 года истребители Rafale и Eurofighter.

Деятельность такой сложной конструкции невозможна без искусственного интеллекта. Хранение, обработка и передача данных в ней будет происходить во многом без контроля со стороны человека.

Главная задача комиссии - определить, насколько те или иные решения в конструкции FCAS соответствуют этическим нормам.

Комиссию официально учредили 14 мая, однако она уже собиралась в сентябре 2019 года. В ее составе - инженеры, военные, политологи, ученые из различных областей, есть даже два теолога. Один из них - бывший капеллан Бундесвера Хартвиг фон Шуберт - заявил, что поддерживает этику, в которой сила применяется только в необоходимом для соблюдения закона объеме и сочетается с уважением к противнику.

В интервью, опубликованном на странице комиссии, глава Airbus Defence and Space Дирк Хоке назвал одной из главных причин создания комиссии то, что в проекте будет широко применяться искусственный интеллект, этические аспекты применения которого широко обсуждаются в современном обществе.

Представитель Airbus рассказал Би-Би-Си, что главная цель не столько в разработке системы, которая будет максимально активно использовать искусственный интеллект, сколько в том, чтобы человек все-таки мог контролировать ее.

В случае с FCAS, объяснил он, предстоит определить контрольные точки системы, которые гарантировали бы 100-процентную ответственность человека за принятие решений, и эти точки должны быть распределены на всей протяженности процесса.

"Таким образом, задача в том, чтобы, во-первых, определить их, и во-вторых, внедрить их технологически в структуру FCAS. Вот почему так важно, чтобы в группе были не только люди, которые могут рассуждать о таких вопросах с теоретической, философской и этической точек зрения, а также инженеры, которым приходится внедрять результаты таких обсуждений в структуру этой системы", - сказал представитель Airbus.

Присутствие двух теологов в комиссии в Airbus объясняют тем, что им нужны были специалисты в области разумного и ответственного использования технологий, и оба члена комиссии хорошо разбираются в этом аспекте.

Напоминаем, что Европа начала разработку истребителя шестого поколения. Основными исполнителями должны стать французская Dassault Aviation и общеевропейская Airbus.

Future Combat Air System называют одной из самых амбициозных европейских оборонных программ века.