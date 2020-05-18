Скачать
Понедельник, 18.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ВНО 2020: в МОН рассказали о датах проведения и особенностях тестирования
ВНО 2020: в МОН рассказали о датах проведения и особенностях тестирования
COVID-19 в ВСУ: сколько военных сейчас болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных сейчас болеют коронавирусом
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Выборы президента УПЛ 25 мая не состоятся
Мама Илона Маска показала фото в футуристическом наряде
Мама Илона Маска показала фото в футуристическом наряде

Почти 1 млн "на кустарники": как УЗ хочет потратить бюджетные средства

Почти 1 млн "на кустарники": как УЗ хочет потратить бюджетные средства
15:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Бизнеса:"Украинская железная дорога" потратит 850 тыс. бюджетных средств на оплату услуг по срезанию деревьев и кустарников.

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Открытого акционерного общества "Украинская железная дорога" потратит 850 тыс. бюджетных средств на оплату услуг по срезанию деревьев и кустарников. Об этом свидетельствуют данные портала zakupki.prom.ua.

Так, в апреле этого года Филиал, без проведения открытых торгов, подписал два договора на сумму 400 тыс. 550 грн и 449 тыс. 450 грн с сельскохозяйственным обслуживающим кооперативом "Наш сад". Согласно условиям договора, работники кооператива обязались до конца года срезать и удалить 17,2 тыс. деревьев и кустарников.

Таким образом, срезание деревьев и кустарников УЗ обойдется украинским налогоплательщикам в 850 тыс. грн.

Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине

Интересно, что размер уставного капитала "Наш сад" равен нулю, однако сам кооператив в Реестре неприбыльных учреждений и организаций - отсутствует.

У предприятия насчитывается 8 договоров о предоставлении услуг - все с Филиалом "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Украинская железная дорога". Их общая стоимость составляет более 3 млн грн.

Как сообщалось, на днях в УЗ провели аукцион по выбору подрядчика на обеспечение питанием миллионов пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +". 

Смягчение карантина в Украине: Минздрав инициировал общественное обсуждение рекомендаций

Победила никому неизвестная компания "Гринед", которая предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК в 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.

Фирма не смогла подтвердить опыт работы в сфере кейтеринга и вообще вряд ли имела право на участие в аукционе вообще.

Так или иначе, но no-name компания с оффшорным корнями, смогла "обойти" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко".

Зампредседателя Черкасской ОГА: обеспечить медучреждения нам удалось благодаря доверию бизнеса и власти

Кроме того, как выяснилось, "Гринед" имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЖСК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.

В УЗ, реагируя на скандл, пообещали проверить своего победителя более детально.

Рада, зато уже вызвала министра инфраструктуры Владислава Криклия на заседание профильного подкомитета, чтобы услышать от него отчет по поводу сомнительного миллионного конкурса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Бюджет, УЗ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Найден способ определения срока жизни человека
02 Будешь жить долго и счастливо: привычки долгожителей
03 Выберите понравившуюся картинку, чтобы выяснить, что Вы за человек
04 Убийство силовиков на Майдане: Суд заочно арестовал подозреваемого
05 Песня группы ABBA признана лучшей в истории Евровидения (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Вакцина от COVID-19: в Израиле провели испытания на грызунах
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 18 мая
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Противодействие COVID-19: ЕС направил помощь Украине
Ирина Билык собрала на одном фото двух сыновей и будущую невестку
Ирина Билык собрала на одном фото двух сыновей и будущую невестку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь