Почти 1 млн "на кустарники": как УЗ хочет потратить бюджетные средства

Новости Бизнеса:"Украинская железная дорога" потратит 850 тыс. бюджетных средств на оплату услуг по срезанию деревьев и кустарников.

Филиал "Центр сервисного обеспечения" Открытого акционерного общества "Украинская железная дорога" потратит 850 тыс. бюджетных средств на оплату услуг по срезанию деревьев и кустарников. Об этом свидетельствуют данные портала zakupki.prom.ua.

Так, в апреле этого года Филиал, без проведения открытых торгов, подписал два договора на сумму 400 тыс. 550 грн и 449 тыс. 450 грн с сельскохозяйственным обслуживающим кооперативом "Наш сад". Согласно условиям договора, работники кооператива обязались до конца года срезать и удалить 17,2 тыс. деревьев и кустарников.

Таким образом, срезание деревьев и кустарников УЗ обойдется украинским налогоплательщикам в 850 тыс. грн.

Интересно, что размер уставного капитала "Наш сад" равен нулю, однако сам кооператив в Реестре неприбыльных учреждений и организаций - отсутствует.

У предприятия насчитывается 8 договоров о предоставлении услуг - все с Филиалом "Центр сервисного обеспечения" ПАО "Украинская железная дорога". Их общая стоимость составляет более 3 млн грн.

Как сообщалось, на днях в УЗ провели аукцион по выбору подрядчика на обеспечение питанием миллионов пассажиров "Интерсити" и "Интерсити +".

Победила никому неизвестная компания "Гринед", которая предложила на аукционе ежемесячное вознаграждение УЖСК в 4 млн 25 тыс. грн, что всего на 25 тыс. грн больше, чем у ближайшего конкурента.

Фирма не смогла подтвердить опыт работы в сфере кейтеринга и вообще вряд ли имела право на участие в аукционе вообще.

Так или иначе, но no-name компания с оффшорным корнями, смогла "обойти" таких гигантов, как "Сокар", "Вог" и даже "дочку" известной австрийской компании "До Энд Ко".

Кроме того, как выяснилось, "Гринед" имеет связь с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас же эта персона работает уже в УЖСК и была даже членом конкурсной комиссии по выбору поставщика питания.

В УЗ, реагируя на скандл, пообещали проверить своего победителя более детально.

Рада, зато уже вызвала министра инфраструктуры Владислава Криклия на заседание профильного подкомитета, чтобы услышать от него отчет по поводу сомнительного миллионного конкурса.