США готовят новые санкции против Huawei: новые чипы Kirin могут и не произвести

Новости Бизнеса:Из-за новых санкций США TSMC прекращает производство чипов Kirin.

На днях в Министерстве торговли США анонсировали новые санкции в отношении китайской Huawei. Компания отреагировала на это решение и выступила с официальным заявлением.

Если раньше правительство США запрещало сотрудничать с Huawei только американским компаниям, то теперь это касается и иностранных партнеров. То есть теперь иностранные компании, использующие для производства микросхем оборудование американского производства, должны будут получить в США лицензию, прежде чем поставлять свою продукцию Huawei или ее дочерним компаниям.

Это касается, в первую очередь, полупроводниковой продукции. И первые отказы уже пошли: по информации издания Nikkei, из-за новых ограничений тайваньская компания TSMC остановила приём новых заказов от Huawei. А она производила для Huawei 98% всех процессоров для смартфонов, серверов и базовых станций сотовой связи.

Теперь TSMC должна заниматься только теми чипами, которые уже находятся в производстве, а отправить их необходимо в течение 120 дней (до середины сентября).

Успеет ли компания подготовить флагманские чипы Kirin — пока неизвестно.

В заявлении компании Huawei говорится, что после прошлогодних санкций они "выжили и двигались вперед, несмотря ни на что".

"Тем не менее, в упорном стремлении ограничивать деятельность нашей компании правительство США решило пойти дальше, полностью проигнорировав опасения многих компаний и отраслевых ассоциаций. Это решение является неправомерным и губительным для многих, оно угрожает нанести ущерб отрасли во всем мире. Новое правило негативно повлияет на расширение, обслуживание и непрерывную работу сетей стоимостью в сотни миллиардов долларов, которые мы развернули в более чем 170 странах. Это также отразится на услугах связи для более 3 млрд человек, которые пользуются продуктами и сервисами Huawei по всему миру. Чтобы атаковать ведущую компанию из другой страны, правительство США сознательно проигнорировало интересы пользователей и клиентов Huawei. Это противоречит заявлению правительства США о том, что эти шаги осуществлены ради безопасности сети", - говорится в заявлении компании.

В Huawei уверяют, что решение США будет иметь серьезные последствия для глобальной отрасли: "В долгосрочной перспективе оно скажется на доверии и навредит сотрудничеству в сфере полупроводниковой индустрии, от которого зависит немало отраслей. Это приведет к росту конфликтов и потерь в этих областях. США используют собственные технологические возможности, чтобы разрушить бизнес за пределами своих границ. Это только подорвет доверие международных компаний к технологиям и сетям поставок США. В конце концов, это повредит интересам США"

Как именно Huawei будет решать эту проблему — в компании не говорят, но обещают "делать все возможное, чтобы найти решение". А действующий председатель совета директоров Huawei Technologies Гуо Пин (Guo Ping) заявил, что сейчас главная задача для компании — это выживание.