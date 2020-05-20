Шмыгаль: "Энергоатом" получает 1 миллиард убытков каждый месяц

Новости Бизнеса:"Энергоатом" ежемесячно получает 1 млрд грн убытков из-за необходимости продавать электроэнергию за полцены.

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, ежемесячно получает 1 млрд грн убытков из-за необходимости продавать электроэнергию за полцены, поэтому компании нужно дать возможность торговать электроэнергией по рыночным ценам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Антикризисного энергетического штаба, говорится в сообщении на правительственном портале.

"Компании нужно дать возможность торговать по нормальным ценам. Наша задача - защитить "Энергоатом". НАЭК каждый месяц получает убытки в минус 1 млрд грн в связи с тем, что продает электроэнергию за полцены на балансирующем рынке. Дешевле не торговать, чем торговать в убыток. Поэтому наша задача защитить "Энергоатом" и коллектив предприятия", - цитирует пресс-служба Шмыгаля.

Согласно сообщению, премьер-министр заслушал доклад и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец о состоянии выполнения решений первого заседания Антикризисного энергетического штаба. Было указано НКРЭКУ на недопустимость невыполнения решений Антикризисного штаба и необходимость "Энергоатома" придерживаться утвержденного прогнозного баланса.

Кроме того, Антикризисный энергетический штаб обратил внимание народных депутатов на значительное количество законодательных инициатив, содержащих антикризисные меры и зарегистрированных в Секретариате Верховной Рады. Рассмотрение этих документов важно для энергетической безопасности страны и функционирования рынка. Таким образом, штаб обратился с предложением ускорить рассмотрение таких законопроектов.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о кризисе в энергетике и поручил Кабмину совместно с народными депутатами из профильного комитета Верховной Рады разработать план действий по его преодолению для каждого направления отрасли.

24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании создал Антикризисный энергетический штаб во главе с премьером Шмыгалем.

В начале апреля государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", заявило о критической ситуации на энергетическом рынке из-за задолженности госкомпании "Гарантированный покупатель" в размере 5 млрд грн за отпущенную электроэнергию.

Также "Энергоатом" в конце апреля вынужденно вывел в резерв энергоблок №3 Ривненской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Минэкоэнерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков "Энергоатома" и работу на пониженной мощности еще 5 энергоблоков.

Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями Украины.