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"Не устояла перед вирусом": Прокатный гигант Hertz обанкротился

"Не устояла перед вирусом": Прокатный гигант Hertz обанкротился
23:54 Сб, 23 Май 2020 Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Лидер прокатной отрасли имеет в залоге у банков полмиллиона автомобилей стоимостью 14,4 миллиарда долларов.

Компания Hertz подала заявление о банкротстве из-за экономического спада, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Компания, которая начала заниматься арендой автомобилей с 1918 года, пережила Великую депрессию, Вторую мировую войну и многочисленные падения экономики, не устояла перед вирусом.

"Влияние Covid-19 на спрос на поездки был внезапным и драматическим, вызывая резкое снижение доходов компании", – говорится в сообщении компании.

Впрочем, Hertz намерен продолжать работать, реструктурируя свои долги и создавая финансово здоровую компанию. Компания арендует автомобили под марками Hertz, Dollar, Thrifty и Firefly.

Вся отрасль проката автомобилей была временно остановлена из-за снижения количества путешествий после того, как пандемия охватила весь мир. Почти две трети дохода были от арендной платы в аэропортах, но они закрылись.

В начале этого года компания имела общее количество 568 тысяч транспортных средств и 12 тысяч 400 корпоративных и франчайзинговых локаций по всему миру. Примерно треть таких мест находится в аэропортах.

По состоянию на 31 марта в Hertz было долговых обязательств на 18,8 миллиарда долларов. Большую часть этого долга, 14,4 миллиарда долларов, обеспечивают его транспортные средства. В целом парк всех прокатных автомобилей компании составляет 568 тысяч единиц. Большинство из них банки заберут и будут реализовывать с аукционов. Из-за этого цены на подержаные автомобили в США и ЕС могут резко упасть.

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Банкротство, Пандемия, Covid-19, Hertz.
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