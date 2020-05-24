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Австрийская авиакомпания Lauda закрывает свою основную базу в Вене

Австрийская авиакомпания Lauda закрывает свою основную базу в Вене
02:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Сейчас на венской базе Laudamotion находится 21 из 26 аэробусов А-320.

Австрийская авиакомпания Lauda (Laudamotion), которая является "дочкой" ирландского лоукостера Ryanair, закрывает 29 мая свою основную базу в Вене после того, как не удалось договориться с профсоюзами о снижении зарплат работникам на фоне коронакризиса.

Соответствующее заявление было распространено австрийской бюджетной авиакомпанией в пятницу, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Австрии.

"Lauda глубоко сожалеет о потере более 300 рабочих мест для экипажей Airbus A320 и закрытии базы Lauda в Вэне в следующую пятницу, 29 мая. Профсоюз Vida позорно проигнорировал желание более 95% пилотов и 70% кабинного экипажа базы A320 Lauda в Вэне и уничтожил более 300 хорошо оплачиваемых рабочих мест", - говорится в заявлении.

В лоукостере обвинили профсоюз в том, что тот не согласовал новый коллективный договор, который предлагался персоналу и предусматривал сокращение зарплат. Со своей стороны, в Vida заявили, что не могли согласиться с договором, поскольку он предусматривал нетто-зарплаты, были меньше прожиточного минимума в Австрии.

Кроме того, в Lauda обвинили и австрийское правительство в отсутствии поддержки на фоне помощи другой авиакомпании - "Австрийским авиалиниям" (Austrian Airlines), являющейся дочерней компанией немецкой Lufthansa.

Сейчас на венской базе Laudamotion находится 21 из 26 аэробусов А-320. К концу мая они будут перемещены на другие базы авиакомпании в Германии (Штутгарт и Дюссельдорф) и Испании (Пальма-де-Майорка). В компании планируют, что венские маршруты авиакомпании будут осуществлять из других городов, если удастся вообще пережить коронакризис.

Наряду с этим, известно, что Ryanair забрал у Lauda слоты на взлет и посадку. Ожидается, что в ближайшие дни ирландский лоукостер, который восстанавливает с 1 июля приостановленные из-за пандемии авиаперевозки, представляет новую программу по венским маршрутам.

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Вена, Авиакомпания, Ryanair, Лауда, Laudamotion.
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