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Apple перенесла часть производства из Китая

Apple перенесла часть производства из Китая
05:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Одни из главных причин — пандемия коронавируса и торговая война США и Китая.

Компания Apple перенесла часть производства из Китая, потому что теперь на некоторых наушниках AirPods Pro указано, что они произведены во Вьетнаме.

Об этом сообщает The Verge.

Как отмечает издание, многие на форумах MacRumors рассказали о том, что на купленных ими наушниках указано, что они произведены во Вьетнаме. Такие же AirPods Pro купил и один из сотрудников The Verge.

Львиную долю своей продукции Apple собирает на заводах в Китае, но в последнее время компания делает значительные инвестиции, чтобы диверсифицировать свое производство.

Одни из главных причин — пандемия коронавируса и торговая война США и Китая, когда обе страны вводили пошлины на товары друг друга. В феврале компания предупреждала инвесторов об ограничении поставки iPhone, потому что в Китае из-за коронавируса останавливались заводы.

Пока не понятно, какую часть своего производства Apple перенесла во Вьетнам и планирует ли в дальнейшем делать это. Ранее The Information сообщало, что в этой стране компания планирует выпускать пока не анонсированные наушники.

В то же время на запрос The Verge в компании не ответили.

Ранее сообщалось, что Apple отложила массовое производство новых iPhone. Также в компании упала выручка от продаж iPhone.

В апреле компания Apple представила новый бюджетный iPhone SE с клавишей «домой» и с одной камерой. Он похож на iPhone 8, но имеет более современные характеристики.

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Китай, Apple, Коронавирус, Covid-19.
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