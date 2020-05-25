Запасы газа: Украинские газовые хранилища заполнены на 57%

Новости Бизнеса:Запасы газа в ПХГ за неделю увеличились на почти на 2%, до 17,63 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 16 по 23 мая увеличились на 1,8% - до 17,63 млрд кубометров.

Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 23 мая запасы газа в ПХГ на 60% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (11 млрд куб. м). При этом украинские газовые хранилища заполнены почти на 57%.

Как сообщалось, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 млрд куб. м.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.