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Спасение Lufthansa: Германия выделит девять миллиардов евро

Спасение Lufthansa: Германия выделит девять миллиардов евро
23:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Власти Германии выделяют миллиарды евро на спасение Lufthansa.

Власти Германии выделят авиаперевозчику Lufthansa, испытывающему, как и многие его конкуренты, серьезные финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, пакет помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Об этом заявило сегодня вечером руководство концерна, сообщает Deutsche Welle.

Однако этот шаг еще должны одобрить Еврокомиссия, наблюдательный совет Lufthansa и общее собрание акционеров компании.

По данным министерства финансов Германии, в качестве одного из условий для получения помощи концерн обязался обновить свой флот, чтобы снизить уровень вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, от концерна ожидают существенных сокращений оплаты труда членов его правления и менеджеров.

Lufthansa получит кредит на три года в размере 3 млрд евро от государственного банка KfW и ряда частных банков.

Фонд стабилизации экономики (WSF) выделит концерну 4,7 млрд евро в виде бессрочного негласного вклада под 4 процента в первые два года и 9,5 процентов в последующие годы. Этот фонд был создан правительством ФРГ в ходе пандемии COVID-19, чтобы в случае необходимости государство могло приобретать долю в крупных компаниях, оказавшихся из-за кризиса на грани разорения.

Государство планирует второй негласный вклад на сумму 1 млрд евро, а еще на 300 тысяч евро WSF приобретет 20-процентный пакет акций авиакомпании Lufthansa, отмечает издание.

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В правительстве Германии подтвердили, что после принятия пакета финпомощи государство получит два места в наблюдательном совете компании Lufthansa.

При этом выделение Германией такого большого объема средств на спасение авиаперевозчика от банкротства может привести к проблемам с Еврокомиссией. Брюссель опасается несоблюдения критериев честной конкуренции на европейском рынке и выдвинет компании свои жесткие условия. Канцлер Германии Ангела Меркель уже объявила в этой связи о готовности к "тяжелой битве".

В концерне Lufthansa заняты около 138 тыс. сотрудников.

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Как сообщалось, в марте немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о сокращении 95% рейсов из-за пандемии коронавирус COVID-19.

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Германия, Lufthansa, Коронавирус.
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