Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
COVID-19 в Киеве: второй день фиксируют положительную динамику
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
Интер повесил ценник на Лаутаро Мартинеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая

Последствия эпидемии: Boeing сократил более 12 тыс работников в США и планирует еще

Последствия эпидемии: Boeing сократил более 12 тыс работников в США и планирует еще
14:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости Бизнеса:Boeing также сообщила, что планирует сократить еще несколько тысяч сотрудников в ближайшие месяцы, но не уточнила, где именно.

Компания Boeing Co сообщила в среду, что сокращает более 12.000 рабочих мест в США, включая 6.770 вынужденных увольнений, на фоне реорганизации из-за пандемии коронавируса.

Boeing также сообщила, что планирует сократить еще несколько тысяч сотрудников в ближайшие месяцы, но не уточнила, где именно.

Авиапроизводитель сокращает расходы, поскольку резкое падение спроса на самолеты во время пандемии усугубило кризис для компании, в 2019 столкнувшейся с приостановкой эксплуатации своих лайнеров 737 MAX после двух катастроф, пишет Рейтер.

ПриватБанк продлил кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

Boeing сообщила, что возобновила производство 737 MAX “низкими темпами” на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В апреле Рейтер сообщил, что регуляторы, как ожидается, одобрят возобновление полетов MAX не раньше августа.

Акции Boeing закрылись ростом на 3,3% до $149,52, а затем выросли еще на 4,6% до $155,84 на торгах после завершения официальной сессии благодаря новостям о возобновлении производства MAX.

В апреле компания объявила, что к концу 2020 года сократит 10% штата во всем мире, который сейчас составляет 160.000 человек. Boeing сообщила в среду, что 5.520 сотрудников в США уволятся по собственному желанию, но уведомила 6.770 работников о вынужденных увольнениях.

Boeing возобновляет производство проблемных самолетов 737 МАХ

Глава компании Дэвид Калхун сообщил сотрудникам в электронном письме, что “разрушительное воздействие пандемии на авиационную отрасль означает глубокое сокращение количества коммерческих самолетов и услуг, которые понадобятся нашим клиентам в течение следующих нескольких лет, что в свою очередь означает меньшее количество рабочих мест на наших линиях и в наших офисах... Жаль, что нет другого способа”.

Boeing сообщила, что рассчитывает возобновить поставки 737 MAX в третьем квартале после получения одобрения регуляторов, постепенно увеличив их до 31 самолета в месяц в течение 2021 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Boeing, Компания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
04 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
05 В Украине резко возросло число больных COVID-19 за минувшие сутки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кличко назвал условия возврата к карантину
Кличко назвал условия возврата к карантину
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
Штормовое предупреждение: в Украине резко испортится погода
В Украине резко испортится погода
Кому нельзя есть имбирь и почему?
Кому нельзя есть имбирь и почему?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь