Последствия эпидемии: Boeing сократил более 12 тыс работников в США и планирует еще

Новости Бизнеса:Boeing также сообщила, что планирует сократить еще несколько тысяч сотрудников в ближайшие месяцы, но не уточнила, где именно.

Компания Boeing Co сообщила в среду, что сокращает более 12.000 рабочих мест в США, включая 6.770 вынужденных увольнений, на фоне реорганизации из-за пандемии коронавируса.

Boeing также сообщила, что планирует сократить еще несколько тысяч сотрудников в ближайшие месяцы, но не уточнила, где именно.

Авиапроизводитель сокращает расходы, поскольку резкое падение спроса на самолеты во время пандемии усугубило кризис для компании, в 2019 столкнувшейся с приостановкой эксплуатации своих лайнеров 737 MAX после двух катастроф, пишет Рейтер.

Boeing сообщила, что возобновила производство 737 MAX “низкими темпами” на заводе в Рентоне, штат Вашингтон. В апреле Рейтер сообщил, что регуляторы, как ожидается, одобрят возобновление полетов MAX не раньше августа.

Акции Boeing закрылись ростом на 3,3% до $149,52, а затем выросли еще на 4,6% до $155,84 на торгах после завершения официальной сессии благодаря новостям о возобновлении производства MAX.

В апреле компания объявила, что к концу 2020 года сократит 10% штата во всем мире, который сейчас составляет 160.000 человек. Boeing сообщила в среду, что 5.520 сотрудников в США уволятся по собственному желанию, но уведомила 6.770 работников о вынужденных увольнениях.

Глава компании Дэвид Калхун сообщил сотрудникам в электронном письме, что “разрушительное воздействие пандемии на авиационную отрасль означает глубокое сокращение количества коммерческих самолетов и услуг, которые понадобятся нашим клиентам в течение следующих нескольких лет, что в свою очередь означает меньшее количество рабочих мест на наших линиях и в наших офисах... Жаль, что нет другого способа”.

Boeing сообщила, что рассчитывает возобновить поставки 737 MAX в третьем квартале после получения одобрения регуляторов, постепенно увеличив их до 31 самолета в месяц в течение 2021 года.