В аэропорту "Киев" заявили, что он может не пережить коронакризис

Новости Бизнеса:Регулярные авиаперевозки в Украине не осуществляются с начала карантина.

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) может не пережить коронавирусный кризис, если не будет регуляторной поддержки государства.

Об этом заявила пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко в эфире "Громадського радио".

По ее словам, аэропорт может не пережить кризис и сейчас он нуждается не столько в финансовой помощи, а прежде всего в регуляторной поддержке государства.

"Мы уже несколько месяцев пытаемся изменить минимальные ставки на обслуживание. Сами мы не можем изменить ставки, здесь требуется вмешательство государства. Мы были на равных условиях с аэропортом Борисполь, у нас ставки были выше и авиакомпании выбирали другой аэропорт", – сказал Богданенко.

Также она добавила, что для всех аэропортов Украины одна ставка, а для аэропорта "Борисполь" другая, и это создает несправедливые конкурентные условия двух аэропортов.

"Авиакомпании выбирают другой аэропорт, когда было закрыто авиапространство – все эвакуационные рейсы и гуманитарные были направлены в "Борисполь", а мы вынуждены были закрыть аэропорт. То есть аэропорт не получает никаких доходов, а средства на налоги тратит. Сейчас нужно хотя бы пережить кризис и выйти на объемы, которые были до кризиса, а это требует не одного года", – подытожила пресс-секретарь.