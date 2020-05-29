Скачать
Пятница, 29.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сезон отпусков: Врач предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом
Сезон отпусков: Врач предупредила о возможном росте заболеваемости коронавирусом
Предоление последствий пандемии: Кабмин утвердил программу с условием дальнейшей доработки
Кабмин утвердил программу предоления последствий пандемии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Квитова выиграла выставочный турнир в Чехии
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото
Седокова нарвалась на критику в соцсети из-за фото

Глава Ryanair сообщил, когда вернут деньги за отмененные рейсы

Глава Ryanair сообщил, когда вернут деньги за отмененные рейсы
03:40 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Обработка всех заявок может занять до полугода.

Глава ирландского лоукоста Ryanair Майкл О’Лири рассказал, когда авиакомпания планирует возвращать деньги владельцам билетов на отмененные из-за пандемии коронавируса рейсы.

По его словам, обработка всех заявок по билетам Ryanair на отмененные рейсы займет от 3 до 6 месяцев. Об этом он сказал в радиоэфире ирландской общественной телерадиокомпании RTE, пишет портал avianews.

Майкл О’Лири отметил, что рекордное число необработанных запросов связано с отменой рейсов в течение трех месяцев из-за решения правительств разных стран, а также ограничениями в работе отдела возврата. Последний, по его словами, должен заработать в привычном режиме с 1 июня.

Общая стоимость билетов на отмененные рейсы Ryanair составляет €1,2 млрд. Авиакомпания уже обработала заявки на €400 млн в виде выдачи ваучеров на покупку новых билетов или путем переноса вылетов на новые даты.

При этом глава Ryanair заявил, что пассажиры также смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, однако это займет до полугода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Самолет, Авиакомпания, Карантин, Ryanair.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко ответил Бриггсу, пообещавшему вырубить его с Холифилдом одним ударом
02 Выберите одну из фигур, чтобы узнать, чем Вам стоит заниматься в жизни
03 Шмыгаль: Проблемы обеспеченности медиков, работающих с Covid-19 буду решены
04 В "Слуге народа" прокомментировали конфликт ОГП и САП
05 Аж руки чешутся: вредно ли хрустеть пальцами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Смертельное ДТП на Полтавщине: погиб полицейский (Фото)
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Турция существенно ослабит карантинные ограничения
Продукты которые боятся холодильника
Продукты которые боятся холодильника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь