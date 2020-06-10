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Впервые с 2014-го года российская Татнефть возобновила экспорт нефти в Украину

Впервые с 2014-го года российская Татнефть возобновила экспорт нефти в Украину
19:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Российская компания "Татнефть" впервые с 2014 г. в конце мая отгрузила партию дизельного топлива для своей дочерней компании "Татнефть-АЗС-Украина".

Компания "Татнефть" (Россия) в конце мая начала поставки дизельного топлива в адрес своей дочерней компании "Татнефть-АЗС-Украина", владеющей розничной сетью из 91 АЗС.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

Первая поставка была оформлена 30 мая. Всего за 10 дней поставок (с 30 мая по 8 июня) "Татнефть-АЗС-Украина" импортировала 1910 тонн дизельного топлива производства НПЗ "Танеко" (г. Нижнекамск, Татарстан).

Отгрузки осуществлялись ж/д-транспортом через погранпереход Соловей–Тополи.

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Это первая известная поставка ДТ от "Татнефти" для своей дочерней компании в Украине как минимум с 2014 г. Отметим, что в 2019 г. "Татнефть-АЗС-Украина" самостоятельно практически не импортировала ДТ и бензин, приобретая ресурс на внутреннем рынке.

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Нефть, АЗС, Татнефть.
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