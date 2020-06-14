МАУ планирует приостановить продажу билетов до августа

МАУ может закрыть продажи билетов на все рейсы.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне допустил, что МАУ, вероятно, закроет продажи билетов на все рейсы до 1 августа из-за распространения пандемии COVID-19.

Об этом Дыхне сообщил во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на Facebook.

Президент МАУ напомнил, что авиакомпания ранее закрыла продажу билетов до 1 июля. Несмотря на это, он отметил, что компания “понимала, что до 1 июля ничего не произойдет в авиации”.

“Сейчас мы, вероятно, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, о которых пассажиру будет понятно, что мы обязательно их будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать”, — сказал Дыхне.