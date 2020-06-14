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МАУ планирует приостановить продажу билетов до августа

МАУ планирует приостановить продажу билетов до августа
Обновлено 01:13 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter
МАУ может закрыть продажи билетов на все рейсы.

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне допустил, что МАУ, вероятно, закроет продажи билетов на все рейсы до 1 августа из-за распространения пандемии COVID-19.

Об этом Дыхне сообщил во время пресс-конференции, трансляция которой проходила на Facebook.

Президент МАУ напомнил, что авиакомпания ранее закрыла продажу билетов до 1 июля. Несмотря на это, он отметил, что компания “понимала, что до 1 июля ничего не произойдет в авиации”.

“Сейчас мы, вероятно, закроем все продажи до, скорее всего, 1 августа. Для того, чтобы дать возможность назначать только те рейсы, о которых пассажиру будет понятно, что мы обязательно их будем выполнять. А определять эти рейсы будем, исходя из возможностей туристов путешествовать”, — сказал Дыхне.

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МАУ, Авиакомпания.

Автор:

Телеграф
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