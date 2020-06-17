МАУ отменила продажу билетов на большинство международных рейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Однако в июне компания выполнит несколько отдельных рейсов.

"Для адаптации к новым потребностям рынка пассажирских авиаперевозок МАУ закрыла продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа 2020 года. Таким образом авиакомпания МАУ стремится предотвратить неоправданные ожидания пассажиров и отмену незагруженных рейсов", - об этом сообщает в пресс-службе МАУ в.

Отмечается, что после открытия международного авиасообщения с Украиной 15 июня 2020 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» придерживается политики взвешенного рестарта рейсов.

"К сожалению, открытие границ происходит не паритетно. Большинство государств мира не подтверждают возможность свободного пересечения границы для граждан Украины. Кроме того, многие страны устанавливают ограничительные мероприятия во время прибытия в страну назначения в виде тестирования на COVID-19 или самоизоляции. При таких условиях трафик обеспечивается теми категориями путешествующих, которые имеют трудовые визы или другие документы, предусматривающие право постоянного пребывания в странах назначения (вид на жительство и т. п.) - объясняют в авиакомпании.

Отмечается, что в июне авиакомпания продолжит выполнять эвакуационные рейсы и отдельные рейсы из регулярной программы, в частности, 16 и 17 июня МАУ совершила первые регулярные рейсы в Амстердама и Париж.

В МАУ отмечают, что на этапе возобновления международного авиасообщения в течение июня авиакомпания также видит потенциал в регулярных внутренних и международных рейсах и планирует совершить рейсы по следующим направлениям:

18 июня: Лондон (Хитроу) – Киев (эвакуационный)

19 июня: Киев – Херсон, Киев - Одесса

20 июня: Киев – Бангкок

21 июня: Бангкок – Киев (эвакуацонный), Херсон – Киев, Одесса – Киев, Киев – Стамбул - Киев

22 июня: Киев – Нью Йорк - Киев (эвакуационный)

23 июня: Киев – Амстердам - Киев

24 июня: Киев – Майами, Киев – Париж

25 июня: Майами – Киев (эвакуационный)

26 июня: Киев – Стамбул – Киев, Киев – Афины – Киев , Киев – Одесса, Киев – Львов, Киев - Херсон

28 июня: Киев – Стамбул – Киев-Дубай – Киев

29 июня: Киев – Тель-Авив – Киев, Херсон – Киев, Одесса – Киев, Львов – Киев

30 июня: Киев – Амстердам – Киев

Кроме того, в компании отмечают, что решающим фактором при дальнейшем планировании рейсов МАУ будет, прежде всего, экономическая целесообразность запуска каждого отдельного направления, а также перспективы дальнейшей либерализации режима пересечения границы для украинцев. Первоначально авиакомпания будет ориентироваться на открытие рейсов и направлений с мощным туристическим и экономическим потенциалом.

Как сообщалось, правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, были закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

В Украине с 15 июня возобновилось регулярное международное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва, связанного с карантином из-за эпидемии коронавируса.

Возобновление внутреннего авиационного сообщения в Украине произошло 5 июня.