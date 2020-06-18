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Петрашко отменил указ об увольнении главы "Укрспирта"

Петрашко отменил указ об увольнении главы "Укрспирта"
Обновлено 06:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Укрспирт
Глава Минэкономики Игорь Петрашко отменил приказ об увольнении и.о. председателя ГП "Укрспирт" Сергея Блескуна из-за того, что он сейчас находится в отпуске. Об этом сообщает прессслужба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Facebook.

"Учитывая, что 17 июня 2020 года Сергей Блескун находился в ежегодном отпуске, приказ о его увольнении отменен согласно приказу Минэкономики от 17.06.2020 № 114-п", - говорится в сообщении.

Также Минэкономики обязало дальнейшем обеспечить заблаговременное предоставление копий приказов об отпусках и.о. директоров.

Ранее сам Блескун сообщил украинским СМИ о том, что он был уволен с должности и.о. директора ГП "Укрспирт".

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ожидает возобновления роста экономики Украины в октябре-декабре 2020 года.

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Все по теме:

Укрспирт, Минэкономики, Сергей Блескун, Игорь Петрашко.

Автор:

Телеграф
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