Коронакризис: Автоконцерн BMW может сократить шесть тысяч рабочих мест

В BMW рассчитывают сократить рабочие места путем добровольных соглашений с сотрудниками об увольнении.

Немецкий автомобильный концерн BMW планирует сократить 6000 рабочих мест в текущем году.

Об этом сообщает DW.

Решение принято принято в рамках пакета мер по преодолению последствий пандемии коронавируса и затронет в первую очередь предприятия, расположенные в Германии.

В BMW рассчитывают сократить рабочие места путем добровольных соглашений с сотрудниками об увольнении с выплатой выходных пособий и соглашений с сотрудниками предпенсионного возраста о раннем выходе на пенсию с правом работать неполный рабочий день.

Кроме того, в концерне перевели сотрудников с 40-часовой на 38-часовую рабочую неделю, а также решили заменить дополнительные выплаты предоставлением дней к отпуску.

Напомним, в Германии зафиксировали рекордное падение экспорта за 30 лет.