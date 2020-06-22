Украинская авиакомпания SkyUp возобновляет международные рейсы с июля

Авиакомпания SkyUp Airlines с 1 июля планирует возобновить рейсы в Грузию и Албанию, а с 15 июля - в другие страны, если отмена ограничений на въезд состоится согласно предварительным договоренностям между странами.

Украинская авиакомпания SkyUp с 1 июля планирует возобновить международные рейсы, сначала - в Грузию и Албанию. Об этом объявили в пресс-службе авиаперевозчика, передает Экономическая правда.

Пассажирам советуют до приобретения билета ознакомиться с правилами въезда в страну назначения и убедиться, что они имеют право на въезд, а также - ознакомиться с правилами возвращения в Украину.

"Если пассажир приобретет билет в страну, правила въезда в которую не может выполнить, возврат средств за неиспользованный билет будет осуществляться согласно тарифу, но может длиться до полугода", - отметили в SkyUp.

Авиакомпания сообщает, что с марта 2020 получила около 286 тысяч обращений о компенсации за билеты, не использованные из-за запрета полетов в связи с пандемией коронавируса. Пассажирам уже заплатили более 13 тыс. евро и 1,9 млн грн возмещений.