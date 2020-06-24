Антимонопольное ведомство Германии выиграло судебное разбирательство против Facebook

Компания Facebook злоупотребляла своей господствующей позицией на рынке социальных сетей, собирая данные пользователей. Такое решение во вторник, 23 июня, принял Федеральный верховный суд Германии, передает DW.

Согласно решению, Facebook не может без согласия пользователей сочетать и обрабатывать их личные данные, собранные с помощью других сервисов — WhatsApp, Instagram, а также веб-сайтов и приложений других операторов.

Таким образом суд поддержал решение Федерального антимонопольного ведомства ФРГ, которое в феврале 2019 ввело в отношении соцсети ряд ограничений в отношении обработки собранных данных. Регулятор считает, что Facebook доминирует на рынке Германии и злоупотребляет своей позицией для сбора и анализа данных пользователей без их согласия.

Представители соцсети обжаловали позицию антимонопольного ведомства в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе, отметив, что регулятор недооценивает серьезность конкуренции для Facebook со стороны YouTube, Snapchat и Twitter. В августе 2019 суд в Дюссельдорфе приостановил действие решения ведомства. Теперь же дело вернется в этот суд для вынесения окончательного решения.

Глава антимонопольного органа ФРГ Андреас Мундт принял решение Федерального верховного суда. По его мнению, если сбор и использование данных происходят с нарушением закона, антимонопольное законодательство должно предусматривать возможность вмешательства, чтобы предотвратить злоупотребления.