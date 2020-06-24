Антимонопольное ведомство Германии выиграло судебное разбирательство против Facebook

Согласно решению, Facebook не может без согласия пользователей сочетать и обрабатывать их личные данные, собранные с помощью других сервисов — WhatsApp, Instagram, а также веб-сайтов и приложений других операторов.
Таким образом суд поддержал решение Федерального антимонопольного ведомства ФРГ, которое в феврале 2019 ввело в отношении соцсети ряд ограничений в отношении обработки собранных данных. Регулятор считает, что Facebook доминирует на рынке Германии и злоупотребляет своей позицией для сбора и анализа данных пользователей без их согласия.
Представители соцсети обжаловали позицию антимонопольного ведомства в Высшем земельном суде в Дюссельдорфе, отметив, что регулятор недооценивает серьезность конкуренции для Facebook со стороны YouTube, Snapchat и Twitter. В августе 2019 суд в Дюссельдорфе приостановил действие решения ведомства. Теперь же дело вернется в этот суд для вынесения окончательного решения.
Глава антимонопольного органа ФРГ Андреас Мундт принял решение Федерального верховного суда. По его мнению, если сбор и использование данных происходят с нарушением закона, антимонопольное законодательство должно предусматривать возможность вмешательства, чтобы предотвратить злоупотребления.