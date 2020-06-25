Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало строительство самолета Ан-178 для Перу

В цехе ГП "Антонов" продолжается сборка нового транспортного самолета Ан-178.

На госпредприятии "Антонов", входящем в состав Государственного концерна "Укроборонпром", продемонстрировали процесс строительства нового самолета Ан-178 для МВД Перу.

Об этом сообщает Defense Express.

"В цехе ГП "Антонов", несмотря на все проблемы, связанные с карантином и сменой руководства предприятия, продолжается сборка нового транспортного самолета Ан-178. Так, 20 июня 2020 года отечественное предприятие посетила группа народных депутатов с целью ознакомления с процессом строительства серийных самолетов Ан-178, один из которых предназначен для поставки Министерству внутренних дел Республики Перу ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, фотографии, опубликованные пресс-центром "Антонова", иллюстрируют процесс создания нового транспортного самолета. В частности хорошо видно, что носовая часть присоединена к основному корпусу, который также понемногу приобретает конечные формы.

Как напоминает издание, в середине мая пресс-служба ГП "Антонов" сообщила об установлении носовой части фюзеляжа в стапель общей сборки, где ранее уже были размещены пол, шпангоуты и боковые обшивки грузового отсека. Также сообщалось о готовности центральной части крыла самолета, его левой и правой консольных частей и хвостового оперения.

Кроме того, отмечает Defense Express, были готовы к установке на фюзеляж пилоны турбореактивных двухконтурных двигателей Д-436-148ФМ, которые уже заказаны в ПАО "Мотор Сич" (договор на приобретение двигателей за 9,6 млн долл. был заключен 3 июня этого года ) и должны быть поставлены ориентировочно до апреля 2021 года. А также приобретена бортовая интегрированная аппаратура навигации, посадки и другое оборудование за 1,7 млн грн (январь 2020 года).

Напоминаем, 11 ноября 2019 г. ГК "Укроборонпром" сообщил, что согласно подписанному соглашению, ГП "Антонов" поставит Ан-178 для Национальной полиции Перу и будет осуществлять его обслуживание на период гарантийного срока, определенного этим договором.

Ранее Украина приняла участие в открытом тендере, где конкурировала с продукцией Италии и Испании. Для заказчика решающим фактором при выборе самолета стала многофункциональность Ан-178, его способность решать разнообразные задачи, в том числе по перевозке грузов, контейнеров, личного состава, десантирования, применение в поисково-спасательных операциях. К тому же, самолеты "Антонов" известны в мире своей неприхотливостью к условиям эксплуатации. Они могут работать в различных погодных, климатических условиях, базироваться на различных аэродромах, в том числе на высокогорных, что важно для перуанского заказчика.

Ан-178 - средний транспортный самолет, предназначенный для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств, почты и других грузов "навалом" или в стандартной таре и грузов на поддонах общей грузоподъемностью до 18 т . В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирования спасательных команд.