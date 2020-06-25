Скачать
Пятница, 26.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Потоп в Карпатах: Зеленский срочно прибыл в Ивано-Франковскую область
Госдолг Украины увеличился на 720 миллионов долларов за месяц
Госдолг Украины увеличился на 720 миллионов долларов за месяц
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Олимпийские игры могут пройти в Австралии
Тест дня: выбранное солнце расскажет о тайне Вашей личности
Тест дня: выбранное солнце расскажет о тайне Вашей личности

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало строительство самолета Ан-178 для Перу

Госпредприятие "Антонов" продемонстрировало строительство самолета Ан-178 для Перу
23:20 Чт, 25 Июнь 2020 Телеграф Укринформ
В цехе ГП "Антонов" продолжается сборка нового транспортного самолета Ан-178.

На госпредприятии "Антонов", входящем в состав Государственного концерна "Укроборонпром", продемонстрировали процесс строительства нового самолета Ан-178 для МВД Перу.

Об этом сообщает Defense Express.

"В цехе ГП "Антонов", несмотря на все проблемы, связанные с карантином и сменой руководства предприятия, продолжается сборка нового транспортного самолета Ан-178. Так, 20 июня 2020 года отечественное предприятие посетила группа народных депутатов с целью ознакомления с процессом строительства серийных самолетов Ан-178, один из которых предназначен для поставки Министерству внутренних дел Республики Перу ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, фотографии, опубликованные пресс-центром "Антонова", иллюстрируют процесс создания нового транспортного самолета. В частности хорошо видно, что носовая часть присоединена к основному корпусу, который также понемногу приобретает конечные формы.

Как напоминает издание, в середине мая пресс-служба ГП "Антонов" сообщила об установлении носовой части фюзеляжа в стапель общей сборки, где ранее уже были размещены пол, шпангоуты и боковые обшивки грузового отсека. Также сообщалось о готовности центральной части крыла самолета, его левой и правой консольных частей и хвостового оперения.

Кроме того, отмечает Defense Express, были готовы к установке на фюзеляж пилоны турбореактивных двухконтурных двигателей Д-436-148ФМ, которые уже заказаны в ПАО "Мотор Сич" (договор на приобретение двигателей за 9,6 млн долл. был заключен 3 июня этого года ) и должны быть поставлены ориентировочно до апреля 2021 года. А также приобретена бортовая интегрированная аппаратура навигации, посадки и другое оборудование за 1,7 млн грн (январь 2020 года).

Напоминаем, 11 ноября 2019 г. ГК "Укроборонпром" сообщил, что согласно подписанному соглашению, ГП "Антонов" поставит Ан-178 для Национальной полиции Перу и будет осуществлять его обслуживание на период гарантийного срока, определенного этим договором.

Ранее Украина приняла участие в открытом тендере, где конкурировала с продукцией Италии и Испании. Для заказчика решающим фактором при выборе самолета стала многофункциональность Ан-178, его способность решать разнообразные задачи, в том числе по перевозке грузов, контейнеров, личного состава, десантирования, применение в поисково-спасательных операциях. К тому же, самолеты "Антонов" известны в мире своей неприхотливостью к условиям эксплуатации. Они могут работать в различных погодных, климатических условиях, базироваться на различных аэродромах, в том числе на высокогорных, что важно для перуанского заказчика.

Ан-178 - средний транспортный самолет, предназначенный для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, транспортировки материальных средств, почты и других грузов "навалом" или в стандартной таре и грузов на поддонах общей грузоподъемностью до 18 т . В условиях чрезвычайных ситуаций Ан-178 может использоваться для эвакуации населения из зоны стихийного бедствия, транспортировки раненых на стандартных носилках, десантирования спасательных команд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укроборонпром, Антонов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите фигуру, и она расскажет о Вашем настоящем характере: простой тест
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 июня
03 Регионы с наибольшим числом заражений COVID-19: карта эпидемии
04 Конец ретроградной Венеры 25 июня 2020 года: Знаки Зодиака, которые будут счастливы в любви
05 Кесарево сечение: развеваем распространенные мифы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: Мне надо на Закарпатье и в Ивано-Франковскую область
Зеленский: Мне надо на Закарпатье
В оккупированном Крыму - 853 случая COVID-19
В оккупированном Крыму - 853 случая COVID-19
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
В США умер сын Хрущева: полиция раскрыла детали смерти
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Придется раскошелиться: в комплект iPhone 12 не будут входить наушники и зарядное устройство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь