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Укрзализныця увеличила объемы перевозок стройматериалов

Укрзализныця увеличила объемы перевозок стройматериалов
Обновлено 23:34 Пт, 26 Июнь 2020 Телеграф Европейская правда Фото: Twitter
За 5 месяцев 2020 года "Укрзализныця" по железной дороге доставила более 7 млн тонн щебня.

За 5 месяцев 2020 года "Укрзализныця" перевезла почти 15 млн тонн минерально-строительных материалов - это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Вместе с Укравтодором мы выстроили логистику, которая позволяет своевременно и по кратчайшему маршруту подвозить необходимые материалы для строительства и ремонта автодорог.

Так, за указанный период по железной дороге доставили более 7 млн тонн щебня, что на 18,9% или на 1,1 млн тонн больше аналогичного периода прошлого года", - заявил и.о. главы правления компании Иван Юрик.

Также перевезено почти 1,3 млн тонн гранитного и каменного отсева - это на 40,3% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

"Также Укрзализныця продолжает добычу щебня и ископаемых на собственных мощностях гранитных карьеров. В январе-мае 2020 года Укрзализныця отгрузила клиентам 1,1 млн тонн продукции, из которой 1,05 млн тонн щебня", - говорится в сообщении.

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Укрзализныця.

Автор:

Телеграф
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