"Укрпочта" восстановила доставку в западные области

"Укрпочта" продолжит доставку почты в западные области.

"Укрпочта" заявила о том, что возобновила доставку почты в западные области, задержки которой были связаны с погодными условиями.

Об этом сообщил в Faebook гендиректор компании Игорь Смелянский.

"По состоянию на утро 26 июня все внутрирегиональные маршруты с отправлениями Укрпочты вышли в рейс, а следовательно, корреспонденция будет доставлена адресатам в населенных пунктах Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей. Пенсии и социальные пособия выплатили 99,7% отделений", - написал он.

Напоминаем, Укрпочта начала доставку отправлений прямыми пассажирскими авиарейсами.