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Венгерская компания решила присоединиться к Турецкому потоку

Венгерская компания решила присоединиться к Турецкому потоку
Обновлено 14:58 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Венгерская нефтегазовая компания MOL объявила, что присоединится к газопроводу Турецкий поток, который был проложен из России в Турцию. В компании сообщили о присоединении к газопроводу через Сербию.

Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah.

"Регулятор утвердил 10-летний план развития, который включает строительство нового сербско-венгерского газопровода, мощностью 6 миллиардов кубометров ежегодно", - говорится в сообщении.

"Турецкий поток" состоит из двух линий протяженностью 930 километров, проходящих от России в Турцию по Черному морю, и двух отдельных береговых участков длиной 142 километра и 70 километров.

Проект имеет общую годовую мощность 31,5 млрд куб. м газа. Первая линия мощностью 15,75 млрд кубометров предназначена для поставок внутренним потребителям Турции, а вторая линия - еще 15,75 млрд кубометров - для транспортировки российского газа дальше в Европу через Болгарию.

Запуск "Турецкого потока": В "ГТС" рассказали о потерях Украины

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января этого года.

Как известно, после пуска первой очереди "Турецкого потока" Украина почти полностью потеряла транзит газа из Российской Федерации в Турцию, Грецию и Болгарию.

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Турция, Россия, Мол, Турецкий поток.

Автор:

Телеграф
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