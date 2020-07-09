YouTube теперь может не раскрывать данные онлайн-пиратов

Видеосервис YouTube, владельцем которого является Google, не обязан раскрывать информацию, которая поможет идентифицировать лиц, нелегально размещающих на этой платформе видеоконтент без соблюдения требований авторского права.
Соответствующее решение принял в четверг, 9 июля, Европейский суд в Люксембурге, сообщает DW.
Согласно этому решению, YouTube имеет требование правообладателей сообщить только почтовый адрес пользователей, занимающихся пиратством, но не их электронные адреса, IP-адреса или телефонные номера.
Отмечается, что с запросом в Европейский суд обратился суд в Германии, попросив решить судебный спор между немецкой кинокомпанией Constantin Film и YouTube. Причиной для иска со стороны кинокомпании стало то, что в 2013 и 2014 годах пользователи YouTube разместили на видеосервисе два фильма без согласия правообладателя - Scary Movie 5 и Parker. Пытаясь получить данные об онлайн-пиратах, кинокомпания обратилась с соответствующим требованием к администрации YouTube. Впрочем, видеосервис отказался сообщить Constantin Film персональные данные пользователей, нарушивших авторские права.
"Когда какой-то фильм неправомерно загружен на какую онлайн-платформу, как YouTube, правообладатель может, согласно директиве об обеспечении прав интеллектуальной собственности, требовать от оператора предоставить только почтовый адрес соответствующего пользователя, но не его или ее электронный адрес, IP-адрес или номер ", - говорится в постановлении Европейского суда.
В Google приветствовали это решение суда, ведь отныне компании будет проще принимать решение о том, какую информацию предоставлять правообладателям.
Это решение "обеспечивает правовую ясность относительно того, какой информацией целесообразно делиться с правообладателями в случае выдвижения претензии на авторское право", - говорится в заявлении представителя Google.