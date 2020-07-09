Скачать
Пятница, 10.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
Украина и Швеция намерены укреплять оборонное сотрудничество
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
ВОЗ: Пандемия COVID-19 все еще ускоряется
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Ушел из жизни легендарный футболист Шахтера Владимир Сальков
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов
Все для спасения океана: ученые разработали стресс-тест для кораллов

YouTube теперь может не раскрывать данные онлайн-пиратов

YouTube теперь может не раскрывать данные онлайн-пиратов
23:51 Чт, 9 Июль 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter
YouTube имеет требование правообладателей сообщить только почтовый адрес пользователей, занимающихся пиратством.

Видеосервис YouTube, владельцем которого является Google, не обязан раскрывать информацию, которая поможет идентифицировать лиц, нелегально размещающих на этой платформе видеоконтент без соблюдения требований авторского права.

Соответствующее решение принял в четверг, 9 июля, Европейский суд в Люксембурге, сообщает DW.

Согласно этому решению, YouTube имеет требование правообладателей сообщить только почтовый адрес пользователей, занимающихся пиратством, но не их электронные адреса, IP-адреса или телефонные номера.

Отмечается, что с запросом в Европейский суд обратился суд в Германии, попросив решить судебный спор между немецкой кинокомпанией Constantin Film и YouTube. Причиной для иска со стороны кинокомпании стало то, что в 2013 и 2014 годах пользователи YouTube разместили на видеосервисе два фильма без согласия правообладателя - Scary Movie 5 и Parker. Пытаясь получить данные об онлайн-пиратах, кинокомпания обратилась с соответствующим требованием к администрации YouTube. Впрочем, видеосервис отказался сообщить Constantin Film персональные данные пользователей, нарушивших авторские права.

"Когда какой-то фильм неправомерно загружен на какую онлайн-платформу, как YouTube, правообладатель может, согласно директиве об обеспечении прав интеллектуальной собственности, требовать от оператора предоставить только почтовый адрес соответствующего пользователя, но не его или ее электронный адрес, IP-адрес или номер ", - говорится в постановлении Европейского суда.

В Google приветствовали это решение суда, ведь отныне компании будет проще принимать решение о том, какую информацию предоставлять правообладателям.

Это решение "обеспечивает правовую ясность относительно того, какой информацией целесообразно делиться с правообладателями в случае выдвижения претензии на авторское право", - говорится в заявлении представителя Google.

 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, YouTube.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эмили Ратаковски покорила Сеть снимком с обнаженной грудью
02 Динамо 1:1 Ворскла 8:7 по пенальти: события матча (Видео)
03 Очумелые ручки: как превратить свой дом в конфетку (Фото)
04 Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
05 "Денежная банка": ритуал для привлечения денег и роста прибыли
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Пропавшего без вести мэра Сеула обнаружили мертвым
Главу Фонда госимущества хотели подкупить за $800 тысяч
Главу Фонда госимущества хотели подкупить
Местные выборы 2020: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Местные выборы: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Повторяют за Apple? Samsung хочет убрать зарядное устройство из комплекта к смартфону
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь