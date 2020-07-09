YouTube теперь может не раскрывать данные онлайн-пиратов

YouTube имеет требование правообладателей сообщить только почтовый адрес пользователей, занимающихся пиратством.

Видеосервис YouTube, владельцем которого является Google, не обязан раскрывать информацию, которая поможет идентифицировать лиц, нелегально размещающих на этой платформе видеоконтент без соблюдения требований авторского права.

Соответствующее решение принял в четверг, 9 июля, Европейский суд в Люксембурге, сообщает DW.

Согласно этому решению, YouTube имеет требование правообладателей сообщить только почтовый адрес пользователей, занимающихся пиратством, но не их электронные адреса, IP-адреса или телефонные номера.

Отмечается, что с запросом в Европейский суд обратился суд в Германии, попросив решить судебный спор между немецкой кинокомпанией Constantin Film и YouTube. Причиной для иска со стороны кинокомпании стало то, что в 2013 и 2014 годах пользователи YouTube разместили на видеосервисе два фильма без согласия правообладателя - Scary Movie 5 и Parker. Пытаясь получить данные об онлайн-пиратах, кинокомпания обратилась с соответствующим требованием к администрации YouTube. Впрочем, видеосервис отказался сообщить Constantin Film персональные данные пользователей, нарушивших авторские права.

"Когда какой-то фильм неправомерно загружен на какую онлайн-платформу, как YouTube, правообладатель может, согласно директиве об обеспечении прав интеллектуальной собственности, требовать от оператора предоставить только почтовый адрес соответствующего пользователя, но не его или ее электронный адрес, IP-адрес или номер ", - говорится в постановлении Европейского суда.

В Google приветствовали это решение суда, ведь отныне компании будет проще принимать решение о том, какую информацию предоставлять правообладателям.

Это решение "обеспечивает правовую ясность относительно того, какой информацией целесообразно делиться с правообладателями в случае выдвижения претензии на авторское право", - говорится в заявлении представителя Google.