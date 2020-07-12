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Google запретит рекламу оборудования для слежки

Google запретит рекламу оборудования для слежки
19:51 Сегодня Телеграф УНИАН
Компания Google объявила, что запретит рекламировать товары и услуги, предназначенные для слежки или наблюдения за другим человеком. Об этом сообщает Центр правил рекламы Google.

К рекламе, запрещенной Google, относятся программы для отслеживания сообщений, звонков и GPS. Это включает не только программное обеспечение, но и устройства, такие как камеры и диктофоны, которые открыто обозначены как шпионские.

"В августе 2020 будут обновлены правила относительно неблаговидного поведения в Google Ads", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти правила будут применяться во всех странах.

Эти правила не распространяется на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать местонахождение детей.

Google готовит новую функцию для приложения Maps

Как сообщалось ранее, один из инженеров компании Google заявил о том, что в ближайших обновлениях Сhrome появится технология, которая существенно повысит производительность браузера и снизит его потребность в оперативной памяти.

26 июня 2020 года компания Google анонсировала программу, согласно которой она будет платить изданиям за качественный контент.

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Все по теме:

Google, Реклама, Шпионаж.

Автор:

Телеграф
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