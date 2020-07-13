На YouTube станет больше рекламы

Представители Google в официальном блоге сообщили о новых правилах показа рекламы в роликах на YouTube, которые вступят в силу в конце июля.

Что изменится

Новые правила касаются рекламы, показ которой включается в середине видео. Если раньше такую рекламу встраивали только в ролики продолжительностью более 10 минут, то теперь она появится в видеороликах на 8 минут и дольше.

При этом Google сделает эту функцию активной по умолчанию для всех подходящих под данное требование записей. То есть реклама появится и в новых видео, и в старых, причем даже в тех, чьи авторы не использовали эту функцию.

«Сегодня только ролики продолжительностью более 10 минут могут использоваться для показа рекламы во время воспроизведения. С конца июля видеоролики продолжительностью более 8 минут будут иметь право на рекламу в середине видео. В рамках этого изменения реклама в середине видео будет включена для всех приемлемых существующих записей и будущих загрузок, включая те видео, где вы, возможно, ранее отказались от использования данной функции», — пояснили в Google.

Места размещения объявлений будут автоматически определяться так, чтобы показ рекламы не начинался на середине фразы. При желании можно будет изменить положение объявлений в видео или отключить их.

Новые правила вступят в силу 27 июля.