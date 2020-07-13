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Авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты из Украины в Эмираты

Авиакомпания Wizz Air возобновляет полеты из Украины в Эмираты
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Авиакомпания Wizz Air с 1 октября планирует возобновить остановленные несколько лет назад прямые рейсы между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом сообщает портал avianews.

"Авиакомпания намерена летать между Одессой и столицей ОАЭ - Абу-Даби... Продажа билетов открыта на рейсы с частотой дважды в неделю по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, перелет в октябре из Одессы в Абу-Даби обойдется минимум в 1460 грн, из Абу-Даби в Одессу - 870 грн. Самый низкий тариф Basic предусматривает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

При этом напоминается, что с октября 2013 года по март 2014 года между Киевом и Дубаем полеты выполняла украинская "дочка" Wizz Air. В 2015 году полеты прекратили.

Напоминаем, 1 июля Wizz Air открыла базу в международном аэропорту Львова. Это уже вторая база авиакомпании в Украине.

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Самолет, Авиакомпания, Wizz Air.

Автор:

Телеграф
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