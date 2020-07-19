5G без Huawei: Британия обратилась за помощью к японским компаниям

Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии в развитии сети 5G, передает издание Nikkei.

Накануне Британия отказалась от планов по привлечению для этих целей китайской компании Huawei.

Альтернативу китайскому оборудованию могут поставить японские NEC Corp и Fujitsu Ltd, отмечает издание.

Британия ищет поставщиков недорогих продуктов, приемлемых для её телекоммуникационных компаний. В сообщении указано, что японские производители могут составить конкуренцию другим компаниям вроде шведской Ericsson и финской Nokia.

После запрета на использование продукции Huawei представители Соединенного королевства провели встречу с представителями японского правительства, в частности Секретариата национальной безопасности, а также Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности, для налаживания сотрудничества.