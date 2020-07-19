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5G без Huawei: Британия обратилась за помощью к японским компаниям

5G без Huawei: Британия обратилась за помощью к японским компаниям
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф Экономическая правда
Правительство Великобритании обратилось за помощью к Японии в развитии сети 5G, передает издание Nikkei.

Накануне Британия отказалась от планов по привлечению для этих целей китайской компании Huawei. 

Альтернативу китайскому оборудованию могут поставить японские NEC Corp и Fujitsu Ltd, отмечает издание.

Британия ищет поставщиков недорогих продуктов, приемлемых для её телекоммуникационных компаний. В сообщении указано, что японские производители могут составить конкуренцию другим компаниям вроде шведской Ericsson и финской Nokia.

Строительство 5G-сети: два из трех основных канадских операторов отказались от сотрудничества с Huawei

После запрета на использование продукции Huawei представители Соединенного королевства провели встречу с представителями японского правительства, в частности Секретариата национальной безопасности, а также Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности, для налаживания сотрудничества. 

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Все по теме:

Великобритания, Япония, Huawei, 5G, NEC Corp, Fujitsu Ltd.

Автор:

Телеграф
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