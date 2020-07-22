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В "Укрзализныце" разоблачили масштабные хищения и контрабанду из РФ

В "Укрзализныце" разоблачили масштабные хищения и контрабанду из РФ
Обновлено 14:36 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
СБУ разоблачила в "Укрзализныце" преступную схему, которая действовала в 2018-2019 годах. Компания занималась контрабандой запчастей из Россию. Были подписаны контракты почти на 200 миллионов гривен без соответствующих разрешений и сертификатов.

СБУ разоблачила масштабное хищение средств АО "Укрзализныци", что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах коммерсанты сговорились с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений АО "Укрзализныця", сообщили в пресс-службе СБУ.

"Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что "подрядчики" не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен ", - говорится в сообщении.

СБУ проводит в пяти областях 27 обысков 21.07.2020

СБУ проводит в пяти областях 27 обысков 21.07.2020

Также за счет фальсификации объемов выполненных работ фигуранты производства обналичили и присвоили около 50 млн гривен.

"По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, восстановленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий", - добавили в СБУ.

В рамках производства состоялись 27 обысков в пяти областях - в структурных подразделениях УЗ, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

СБУ проводит в пяти областях 27 обысков 21.07.2020

СБУ проводит в пяти областях 27 обысков 21.07.2020

"В офисе компании-поставщика, причастной к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 тысяч долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операции, в том числе поддельную печать национального перевозчика", - отметили правоохранители.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера силовики проводили в офисах компании масштабные обыски. 

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Все по теме:

СБУ, Укрзализныця, Контрабанда, Обыски.

Автор:

Телеграф
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