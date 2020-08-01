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Как выбрать надежный компьютер

Как выбрать надежный компьютер
Обновлено 07:07 Сегодня Телеграф
Сейчас на рынке наблюдается очень большое разнообразие компьютеров. Как же выбрать нужный вам ПК за доступную цену, который будет служить верой и правдой?

Персональный компьютер состоит из монитора и системного блока. Если еще монитор можно выбрать по размеру и качеству (ЖК, LED-монитор и т.д.), то с системным блоком куда сложнее. Уже давно в прошлом то время, когда под столом стояла серая или черная коробка, куда можно было вставить диск или флешку и забыть. Современные системные блоки изменились, как внешним дизайном, так и внутренней начинкой.

И, так, какого типа бывают персональные компьютеры:

1)    Учебные – предназначены для учебных целей (работа с текстами и презентациями, онлайн-уроки, семинары). Это базовый набор, не требующий особых высокой производительности.

2)    Рабочие – более мощные компьютеры для работы со сложными программами (используют в колл-центрах, супермаркетах или при постоянной работе с графикой).

3)    Игровые – также, мощные компьютеры, в основном, используют работу с производительной графикой и видеокартой для любимых игр, которые с каждым годом требуют все больше мощностей.

Как подобрать надежный компьютер?

Здесь все просто – чем мощнее компьютер, тем он надежнее и дороже. Но при любой перегрузке даже самый мощный компьютер дает сбои. Так, что есть варианты «попроще» и подешевле, но, которые будут не хуже дорогостоящих брендов. Для этого нужно самостоятельно оформить сборку/начинку своего ПК. Но важно учитывать несколько моментов. Вот пару советов:

- важна слаженная «игра» (совместимость) всех компонентов – от процессора до видеокарты;

- при выборе CPU важна совместимость с сокетом на материнской плате;

- некоторые новые видеокарты будут терять в мощности на более старых материнских платах;

- при покупке моноблоков или баребонов учитывайте, что заменить одну-две детали будет очень сложно из-за труднодоступности. Плюс гарантия в таких случаях дается на весь комплект ПК, а не на отдельные детали.

Поэтому, лучше проконсультироваться со знающим специалистом или менеджером в магазине.

Ориентировочные цены на системные блоки варьируются от 6400 грн за Qbox до 19700 грн за  Impression Game. Примечательно, что цены на системные блоки почти всегда будут дешевле ноутбуков при одинаковых параметрах.

Помните, в отличии от ноутбуков или планшетов, в классическом ПК вы всегда сможете заменить/обновить любую деталь, что делает работу более удобной и быстрой. Особенно, если это игровой компьютер, который с выходом новой игрушки требует соответствующих апгрейдов.

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Компьютер, Монитор, ПК.

Автор:

Телеграф
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