Страсти вокруг TikTok: Трамп назвал условие, при котором приложение не закроют в США

Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном прекращении деятельности TikTok в Штатах, если приложение не будет продано американской компании.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, (приложение TikTok) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", - сказал президент США, выступая перед журналистами возле Белого дома.

Трамп отметил, что часть средств от продажи должно поступить Министерству финансов.

Также он добавил, что обсуждал этот вопрос с Microsoft и призывал компании купить приложение полностью, а не только его часть.

Ранее телеканал FOX Business сообщал, что Microsoft вместе с представителями TikTok намерены помешать запрету приложения в США. Они даже начали переговоры с Белым домом, но как отмечают источники канала, Microsoft пока не спешит с принятием окончательного решения.

Как сообщили инсайдеры, знакомые с положением дел в TikTok, есть и другие американские компании, рассматривающие возможность приобретения приложения.

Однако источники канала также отмечает, что любой продаже TikTok может помешать Белый дом и, в частности, торговый советник Трампа Питер Наварро, выступающий за полный запрет приложения в стране.

Они также добавили, что условия продажи жестко урегулированы. Так среди основных условий указано, что Китай более не будет иметь никакого отношения к новой компании.

Некоторые официальные лица США высказывали предположения, будто TikTok, в базе которого миллиард пользователей, может иметь связи с правительством Китая и используется для сбора данных. В самой компании не один раз подобную связь отрицали.