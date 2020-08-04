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Страсти вокруг TikTok: Трамп назвал условие, при котором приложение не закроют в США

Страсти вокруг TikTok: Трамп назвал условие, при котором приложение не закроют в США
Обновлено 00:55 Сегодня Телеграф
Президент США Дональд Трамп предупредил о возможном прекращении деятельности TikTok в Штатах, если приложение не будет продано американской компании.

"Мы установили дату - примерно 15 сентября, (приложение TikTok) тогда прекратит работу в США. Но если Microsoft или кто-нибудь еще его купит, то это было бы интересно", - сказал президент США, выступая перед журналистами возле Белого дома.

Трамп отметил, что часть средств от продажи должно поступить Министерству финансов. 

Также он добавил, что обсуждал этот вопрос с Microsoft и призывал компании купить приложение полностью, а не только его часть. 

Ранее телеканал FOX Business сообщал, что Microsoft вместе с представителями TikTok намерены помешать запрету приложения в США. Они даже начали переговоры с Белым домом, но как отмечают источники канала, Microsoft пока не спешит с принятием окончательного решения. 

Как сообщили инсайдеры, знакомые с положением дел в TikTok, есть и другие американские компании, рассматривающие возможность приобретения приложения. 

Однако источники канала также отмечает, что любой продаже TikTok может помешать Белый дом и, в частности, торговый советник Трампа Питер Наварро, выступающий за полный запрет приложения в стране. 

Они также добавили, что условия продажи жестко урегулированы. Так среди основных условий указано, что Китай более не будет иметь никакого отношения к новой компании.   

Безработица в Штатах: Трамп заявил, что это вина Китая

Некоторые официальные лица США высказывали предположения, будто TikTok, в базе которого миллиард пользователей, может иметь связи с правительством Китая и используется для сбора данных. В самой компании не один раз подобную связь отрицали.

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Все по теме:

Китай, США, Дональд Трамп, TikTok.

Автор:

Телеграф
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