В "УЗ" с 17 августа приостановят посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидситуацией

В УЗ в связи с решением Госкомиссии по вопросам экологической безопасности и ЧС приостанавливает посадку пассажиров на станциях Самбор, Дубно и Клевань. Об этом сообщили в УЗ.

На этих станциях можно будет сделать только высадку.

В компании также отметили, что с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов:

№98-97 Ковель - Киев;

№49-50 Киев - Трускавец;

№45-46 Ужгород - Лисичанск;

№231-232 Ивано - Франковск - Геническ;

№217-218 Киев - Рахов;

№743-744 Киев - Львов.

"Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в ж/д кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости", - указано в сообщении.

Как сообщалось, глава украинского государства Владимир Зеленский просит главу украинского парламента Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа.