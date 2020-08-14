В "УЗ" с 17 августа приостановят посадку пассажиров в Самборе, Дубно и Клевани в связи с эпидситуацией

На этих станциях можно будет сделать только высадку.
В компании также отметили, что с 17 августа 00:01 будет закрыта продажа билетов с указанных станций на шесть пар поездов:
"Пассажиры, которые отказываются от поездки из-за закрытия этих станций для посадки, смогут вернуть билеты в ж/д кассы или через интернет и получить 100% возмещения их стоимости", - указано в сообщении.
Как сообщалось, глава украинского государства Владимир Зеленский просит главу украинского парламента Дмитрия Разумкова провести внеочередное заседание парламента 25 августа.