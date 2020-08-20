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Ущерб составил 12 млн грн: в Укрзализныце разоблачили миллионные хищения

Ущерб составил 12 млн грн: в Укрзализныце разоблачили миллионные хищения
12:56 Сегодня Телеграф Фото: СБУ
Служба безопасности Украины задокументировала многомиллионную коррупционную схему в "Укрзализныце", сейчас в служебных помещениях компании и офисах коммерческих структур в Киеве и Виннице проводится ряд обысков.

Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

"По данным предварительного следствия, противоправный механизм был организован менеджментом филиала «Пассажирская компания» Укрзализныци через аффилированные коммерческие структуры, в том числе с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила миллионные хищения в Укрзализныце

СБУ разоблачила миллионные хищения в Укрзализныце

СБУ разоблачила миллионные хищения в Укрзализныце

Сообщается, что в течение 2019-2020 годов филиал выделил более 60 млн грн на закупку товарно-материальных ценностей для ремонта пассажирского подвижного состава, а победителями тендерных торгов стали подконтрольные организаторам структуры.

Результаты экспертизы, инициированной СБУ, свидетельствуют о безосновательном завышении стоимости продукции. Нанесенный государству ущерб составил почти 12 млн грн.

Сейчас СБУ совместно с Нацполицией проводят в Киеве и Виннице ряд обысков в служебных помещениях "Укрзализныци" и офисах коммерческих структур.

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Все по теме:

СБУ, Укрзализныця, Коррупция.

Автор:

Телеграф
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