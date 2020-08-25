Криклий: В украинские поезда возвращается охрана

"С сегодняшнего дня УЗ начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - сообщил министр.
На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:
В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.
Также Криклий добавил, что все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.
"УЗ продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил он.
Ранее, в Украине, с 28 августа будет курсировать региональный поезд Кривой Рог - Днепр, который будет работать ежедневно кроме субботы.
Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты с 1 сентября этого года.