Криклий: В украинские поезда возвращается охрана

В УЗ начинают пилотный проект по охране пассажирских поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С сегодняшнего дня УЗ начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - сообщил министр.

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

№10/9 "Мариуполь - Киев",

№29/30 "Киев - Ужгород",

№38/37 "Киев - Запорожье",

№49/50 "Киев - Трускавец",

№63/64 "Харьков - Киев",

№79/80 "Днепр - Киев",

№92/91 "Львов - Киев",

№102/101 "Киев - Херсон",

№106/105 "Одесса - Киев",

№136/135 "Киев - Покровск".

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

Также Криклий добавил, что все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом.

"УЗ продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил он.

Ранее, в Украине, с 28 августа будет курсировать региональный поезд Кривой Рог - Днепр, который будет работать ежедневно кроме субботы.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты с 1 сентября этого года.