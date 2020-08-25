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Криклий: В украинские поезда возвращается охрана

Криклий: В украинские поезда возвращается охрана
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: УЗ
В УЗ начинают пилотный проект по охране пассажирских поездов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"С сегодняшнего дня УЗ начинает пилотный проект по охране пассажирских поездов в движении силами работников военизированной охраны УЗ", - сообщил министр. 

На первом этапе около 40 сотрудников будут сопровождать 10 пассажирских поездов:

  • №10/9 "Мариуполь - Киев",
  • №29/30 "Киев - Ужгород",
  • №38/37 "Киев - Запорожье",
  • №49/50 "Киев - Трускавец",
  • №63/64 "Харьков - Киев",
  • №79/80 "Днепр - Киев",
  • №92/91 "Львов - Киев",
  • №102/101 "Киев - Херсон",
  • №106/105 "Одесса - Киев",
  • №136/135 "Киев - Покровск".

В дальнейшем перечень поездов и количество работников будут увеличены.

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Также Криклий добавил, что все сотрудники военизированной охраны обеспечены спецформой, знаками различия и будут проходить инструктаж перед каждым рейсом. 

"УЗ продолжит оснащать вагоны поездов камерами видеофиксации. По состоянию на сейчас, ими уже обеспечена треть вагонов. Это все скоростные поезда, построенные вагоны и прошедшие капитально-восстановительный ремонт", - отметил он.

Ранее, в Украине, с 28 августа будет курсировать региональный поезд Кривой Рог - Днепр, который будет работать ежедневно кроме субботы.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на внеочередной сессии 25 августа поддержала в первом чтении и в целом повышение минимальной зарплаты с 1 сентября этого года.

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Все по теме:

Украина, Укрзализныця, Поезд, УЗ, Владислав Криклий.

Автор:

Телеграф
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