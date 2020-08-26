Пользовались ним 64 года: KFC поменяет свой слоган из-за пандемии

Сеть фастфуда KFC на время пандемии сменит свой традиционный слоган "Пальчики оближешь". Компания пользовалась ним на протяжении 64 лет.

По мнению руководства, при нынешних обстоятельствах это выражение противоречит призывам к соблюдению личной гигиены. Поэтому компания официально объявила, что прекращает использование слогана. Об этом сообщили на официальном сайте сети "KFC".

"Мы оказались в ситуации, когда знаковый лозунг не совсем вписывается в нынешнюю действительность", - приводятся в сообщении слова главного маркетолога KFC Кэтрин Тан-Джиллеспай.

Кроме того, компания с иронией отнеслась к ситуации в целом и признала, что годится в лауреаты конкурса на самый неподходящий лозунг для 2020 года.

"Нашему слогану в этом году исполнилось 64 года. Это выдающийся возраст для слогана (особенно в наши дни), а продержался он так долго потому, что "это правда". Поэтому отказываться от фирменного девиза мы не планируем и он обязательно вернется, когда наступит время", - добавили в пресс-службе KFC.