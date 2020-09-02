"Я вижу возможность усилить экономику Украины": Курт Волкер получил новую должность

Бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер вошел в независимый совет компании BGS Rail.

Об этом 1 сентября сообщила группа Avia Solutions, в состав которой входит BGS Rail.

Ожидается Avia Solutions Group, Волкер своим участием усилит присутствие компании на рынке.

"Присутствие посла Волкера в компании поможет BGS Rail успешно разрабатывать и воплощать планы по развитию, что увеличит объемы прямых иностранных инвестиций и создаст новые рабочие места на украинском рынке", - говорится в заявлении группы.

Пресс-релиз Avia Solutions также содержит комментарий Волкера.

"В сотрудничестве с Avia Solutions Group в их развитии BGS Rail я вижу возможность усилить экономику Украины, построить сервис мирового класса и создать рабочие места для украинских граждан. Это созвучно глобальной стратегии Avia Solutions Group", - утверждает он.

Курт Волкер занимал должность специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины в 2017-2019 годах. Он подал в отставку на фоне процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которого обвиняли в давлении на Украину.

BGS Rail - украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) - международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group - крупнейшей аэрокосмической бизнес-группы Центральной и Восточной Европы из 83 офисами и производственными станциями.

BGS Rail предоставляет в долгосрочную аренду полувагоны, крытые вагоны и зерновозы, предназначенные для перевозки угля, руды, щебня, металлопроката, дерева, зерна и пр. С августа 2020 года компания также осуществляет самостоятельное управление парком полувагонов.

В 2018 году BGS получила лицензию, позволяющую компании предоставлять услуги ж/д грузоперевозок в Украине.