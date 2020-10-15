Эксперт назвал абсурдом претензии НАБУ к Дыхне

Претензии к бывшему главе аэропорта "Борисполь" Евгению Дыхне со стороны правоохранителей являются следствием устаревшего законодательства, которое регулирует отношения аренды, а также отсутствия слаженного взаимодействия между органами государственной власти, государственными предприятиями, ФГИ И АМКУ.

Об этом сказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко во время обсуждения современного состояния и перспектив развития Government to Government lobbyism (G2G) в Украине.

Гаврилечко отмечает, что эти претензии являются сомнительными, поскольку в 2016 году, когда Евгений Дыхне возглавлял аэропорт "Борисполь", он вошел в рейтинг ТОП-100 лучших топ-менеджеров Украины, заняв 2 место, опережая многих управляющих от частного бизнеса. А сам аэропорт попал в пятерку самых успешных государственных компаний.

Коммерческий директор аэропорта "Борисполь" Георгий Зубко выступил за дальнейшее развитие сектора корпоративных отношений для государственных предприятий и расширение полномочий Набсоветов для урегулирования упомянутых вопросов.

Вместе с тем, при обсуждении состоялась дискуссия между народными депутатами, экспертами и представителями исполнительной ветви власти о необходимости законодательного регулирования именно подобных ситуаций и G2G лоббизма в Украине.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Татьяна Цыба заметила, что сейчас существует достаточно много сфер и явлений, которые требуют законодательного урегулирования. Она добавила, что принятие закона о лоббизме позволит государственным и частным структурам быть на европейском уровне взаимодействия.

Ее коллега, член депутатской фракции "Голос" Макаров Олег добавил, что сейчас адвокационное влияние осуществляется многими путями: через политические партии, общественные организации и отдельные структуры, поэтому, чтобы все было прозрачно и открыто, законодательство должно четко установить форму, вид и методы такого влияния, чтобы не возникало никаких проблем для общества.