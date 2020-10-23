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ICU запустила первую в Украине онлайн-платформу для торговли ОВГЗ в реальном времени

ICU запустила первую в Украине онлайн-платформу для торговли ОВГЗ в реальном времени
17:09 Сегодня Телеграф

Платформа существенно упрощает процесс инвестирования в ОВГЗ и состоит из двух основных элементов: информационного сайта online.icu и торговой системы ICU Trade.

«Больше нет необходимости тратить много времени на поиск в интернете информации об ОВГЗ, всё необходимое собрано в одном месте – на сайте online.icu, который также является входом в нашу торговую систему. Мы обеспечиваем пользователям системы прямой доступ к онлайн-котировкам. Инвесторы видят реальные рыночные ставки ОВГЗ и могут купить или продать выбранные бумаги в несколько кликов», - рассказала Евгения Грищенко, руководительница отдела брокерского обслуживания клиентов группы ICU.

 В компании отмечают, что система интуитивно понятная и простая в использовании, но вместе с тем обеспечивает широкий спектр возможностей, в частности:

 - просматривать детальную информацию по интересующей ценной бумаге;

- покупать и продавать ОВГЗ;

- следить за своим инвестиционным счетом онлайн в режиме 24/7;

- получать индивидуальные предложения по ОВГЗ;

- контролировать движение средств и остатки на счете;

- выводить средства на свой банковский счет.

«Преимущества нашей системы – проведение торговых операции всего за несколько секунд и возможность в любой момент как купить или продать ценные бумаги, а также в один клик вывести средства на свой банковский счет. Мы предлагаем бесплатное обслуживание счета в ценных бумагах и одни из самых низких комиссий на рынке. После первичной регистрации у брокера, все операции по купле/продаже ОВГЗ в ICU Trade можно проводить с помощью электронной подписи с использованием SMS», - подчеркнула Евгения Грищенко.

Сайт online.icu и торговая система полностью оптимизированы под работу на мобильных устройствах. ICU Trade является единственной платформой для покупки ОВГЗ, адаптированной под браузеры смартфонов и планшетов. ICU планирует запуск мобильных приложений для iOS и Android, которые еще больше повысят удобство инвестирования. В компании также обещают постоянно совершенствовать торговую систему, дополняя функционал новыми удобными сервисами для инвесторов.

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ICU, Евгения Грищенко.

Автор:

Телеграф
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