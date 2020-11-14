В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото

В Украине не прекращают бушевать страсти вокруг работы торговой сети "Эпицентр".
Так утром 14 ноября активисты "Нацкорпуса" пытались бойкотировать работу некоторых торговых центров Киева. Об этом сообщает "Страна" в Телеграм.
"Нацкорпус сегодня с утра пытался кошмарить Эпицентр в Киеве заявляя, что даже торговля онлайн это нарушение карантина", - сказано в сообщении.
В самом Нацкорпусе утверждают, что тем самым они поддерживают малых предпринимателей, которые вынуждены в убыток себе терпеть ограничения карантина выходного дня.
"Предприниматели возмущены решением руководства "Эпицентра" работать в выходные дни, несмотря на запрет правительства. Пока средний и малый бизнес теряет прибыль, отдельные "избранные" компании, такие как "Эпицентр", обходят карантинные мероприятия и зарабатывают на общей беде", - передает пресс-служба "Нацкорпуса".
Стоит также отметить, что пользователи сети также сообщают о том, что некоторые гипермаркеты все же не работают.
Не вірю я вам більше друзям.
Поїхав собі столик замовити в "Епіцентр" на вечір, а він зачинений... Життя біль...
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— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) November 14, 2020
В то время, возле других наблюдаются длинные очереди людей, пришедших за покупками.
В самом Эпицентре отмечают, что в выходные дни продают товар исключительно через онлайн-систему.
"Во всех ТЦ сети на входных группах оборудованы кассы интернет-заказов, чтобы избежать очередей и скоплений людей в Центрах выдачи заказов", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Украине вводится карантин выходного дня, которым предусмотрено, в том числе, закрытие ТРЦ и гипермаркетов.