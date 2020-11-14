Скачать
Суббота, 14.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото
В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Умер знаменитый актер Армен Джигарханян
Раскаивался и плакал: как прошел суд по водителю Uber, устроившему смертельное ДТП в Киеве
Раскаивался и плакал: как прошел суд по водителю Uber, устроившему смертельное ДТП в Киеве
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)
Кулачный боец рекордно быстро нокаутировал соперника (видео)

В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото

В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото
Обновлено 15:58 Сегодня Телеграф Фото: Нацкорпус

В Украине не прекращают бушевать страсти вокруг работы торговой сети "Эпицентр". 

Так утром 14 ноября активисты "Нацкорпуса" пытались бойкотировать работу некоторых торговых центров Киева. Об этом сообщает "Страна" в Телеграм.

"Нацкорпус сегодня с утра пытался кошмарить Эпицентр в Киеве заявляя, что даже торговля онлайн это нарушение карантина", - сказано в сообщении.

В самом Нацкорпусе утверждают, что тем самым они поддерживают малых предпринимателей, которые вынуждены в убыток себе терпеть ограничения карантина выходного дня.

"Предприниматели возмущены решением руководства "Эпицентра" работать в выходные дни, несмотря на запрет правительства. Пока средний и малый бизнес теряет прибыль, отдельные "избранные" компании, такие как "Эпицентр", обходят карантинные мероприятия и зарабатывают на общей беде", - передает пресс-служба "Нацкорпуса". 

Стоит также отметить, что пользователи сети также сообщают о том, что некоторые гипермаркеты все же не работают. 

В то время, возле других наблюдаются длинные очереди людей, пришедших за покупками. 

В самом Эпицентре отмечают, что в выходные дни продают товар исключительно через онлайн-систему.

"Во всех ТЦ сети на входных группах оборудованы кассы интернет-заказов, чтобы избежать очередей и скоплений людей в Центрах выдачи заказов", - говорится в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в Украине вводится карантин выходного дня, которым предусмотрено, в том числе, закрытие ТРЦ и гипермаркетов. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Эпицентр, Коронавирус, Нацполиция, Нацкорпус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В мире началась новая масштабная война: что сейчас происходит в Западной Сахаре и где это на карте
02 Жесткая пропаганда РФ в Карабахе возмутила даже россиян
03 Лукашенко прокомментировал ситуацию на Донбассе: Баба с возу - коню легче
04 Как будет выглядеть карта Карабаха после передачи части земель Азербайджану
05 Главное - кафе закрыть: сеть позабавила ироничная фотожаба на карантин в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве
Стало известно, какой срок грозит водителю Uber, влетевшему на остановку в Киеве
В России показали свежую карту размещения &quot;миротворцев&quot; Путина в Карабахе
В России показали свежую карту размещения "миротворцев" Путина в Карабахе
В Киевской области выпал первый снег (видео)
В Киевской области выпал первый снег (видео)
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Стало известно о причине смерти Джигарханяна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь