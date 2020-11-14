В "Эпицентре" на карантине выходного дня не обошлось без "провокаций" и очередей. Фото

В Украине не прекращают бушевать страсти вокруг работы торговой сети "Эпицентр".

Так утром 14 ноября активисты "Нацкорпуса" пытались бойкотировать работу некоторых торговых центров Киева. Об этом сообщает "Страна" в Телеграм.

"Нацкорпус сегодня с утра пытался кошмарить Эпицентр в Киеве заявляя, что даже торговля онлайн это нарушение карантина", - сказано в сообщении.

В самом Нацкорпусе утверждают, что тем самым они поддерживают малых предпринимателей, которые вынуждены в убыток себе терпеть ограничения карантина выходного дня.

"Предприниматели возмущены решением руководства "Эпицентра" работать в выходные дни, несмотря на запрет правительства. Пока средний и малый бизнес теряет прибыль, отдельные "избранные" компании, такие как "Эпицентр", обходят карантинные мероприятия и зарабатывают на общей беде", - передает пресс-служба "Нацкорпуса".

Стоит также отметить, что пользователи сети также сообщают о том, что некоторые гипермаркеты все же не работают.

Не вірю я вам більше друзям.

Поїхав собі столик замовити в "Епіцентр" на вечір, а він зачинений... Життя біль... Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/bsqZYJkkKP — Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) November 14, 2020

В то время, возле других наблюдаются длинные очереди людей, пришедших за покупками.

В самом Эпицентре отмечают, что в выходные дни продают товар исключительно через онлайн-систему.

"Во всех ТЦ сети на входных группах оборудованы кассы интернет-заказов, чтобы избежать очередей и скоплений людей в Центрах выдачи заказов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине вводится карантин выходного дня, которым предусмотрено, в том числе, закрытие ТРЦ и гипермаркетов.