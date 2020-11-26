Минус 30 миллиардов за год: в "Нафтогазе" терпят колоссальные убытки

С начала года убыток НАК "Нафтогаз Украины" составил 17 миллиардов гривен и это по сравнению с тем, что за аналогичный период 2019 года было 12,9 миллиарда гривен прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", отмечая, что причинами такого провисания стал "меньший спрос и более низкие цены на газ".

"За третий квартал 2020 года убыток НАК составил 5,5 миллиардов гривен по сравнению с убытком 4,8 миллиардов гривен в третьем квартале 2019 года", - добавляют в ведомстве.

При этом, помимо цен на газ, которые стали причиной масштабных убытков в этом периоде, катастрофическое снижение доходов связывают с долгом посредников, которые поставляют "голубое топливо".

"Платежи за часть поставок, реализованных до 31 июля 2020 года на условиях PSO, остаются просроченными, что стало причиной начисления резервов сомнительных долгов в сумме 3,7 млрд грн за девять месяцев текущего года", - добавляют в НАК.

Кроме того, здесь прогнозируют, что долги партнеров-поставщиков окажут не менее негативное влияние на общую прибыль и в следующем квартале.