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Lufthansa объявила о масштабном сокращении сотрудников: восстановление авиасообщения миру пока не светит

Lufthansa объявила о масштабном сокращении сотрудников: восстановление авиасообщения миру пока не светит
Обновлено 11:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Немецкая авиакомпания Lufthansa до конца 2020 года собирается сократить зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающаяся бортовым питанием, где работает 7500 человек.

Об этом пишет "Bild am Sonntag".

Дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines - в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

Как сообщается, по данным газеты, German airline, которая обслуживает преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 000 рабочих мест.

Стюардессы разных стран мира (Фотогалерея)

 Ожидается, что авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только до 2025 года.

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Все по теме:

Убытки, Lufthansa, Сокращения, Персонл.

Автор:

Телеграф
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