Lufthansa объявила о масштабном сокращении сотрудников: восстановление авиасообщения миру пока не светит

Немецкая авиакомпания Lufthansa до конца 2020 года собирается сократить зарубежный персонал на 20 тыс. человек, а также продать свое подразделение LSG, занимающаяся бортовым питанием, где работает 7500 человек.

Об этом пишет "Bild am Sonntag".

Дочерние компании Lufthansa - Eurowings, Swiss, Austrian и Brussels Airlines - в условиях падения спроса на полеты из-за пандемии коронавируса сокращают частоту рейсов, парк и персонал.

Как сообщается, по данным газеты, German airline, которая обслуживает преимущественно внутренние рейсы, может сократить в следующем году до 10 000 рабочих мест.

Ожидается, что авиаперевозки выйдут на уровень, существовавший до пандемии, только до 2025 года.