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Крюкова: Шефир помогает владелице StolitsaGroup Молчановой в рейдерском захвате рынка "Столичный" через "черного" нотариуса

Крюкова: Шефир помогает владелице StolitsaGroup Молчановой в рейдерском захвате рынка "Столичный" через "черного" нотариуса
20:28 Сегодня Телеграф Фото: capital.ua

Нотариус Нино Барамия в выходной день, субботу, переоформила компанию, которой принадлежит рынок "Столичный". Об этом сообщается в Telegram-канале "Крючок", который ведет журналистка Светлана Крюкова.

"Помогаю Минюсту бороться с рейдерами, которых уже все победили. Итак, в этот раз атака на знаковый объект - рынок "Столичный". Все по классике. Черный нотариус. Звезда этого дня - Нино Барамия - в субботний выходной день переоформляет компанию, которой принадлежит "РСХП "Столичный", – говорится в сообщении.

Там отмечено, что нотариус поменяла участника предприятия ООО "Аграрный маркетинговый центр", которому принадлежит 78,5% ООО культового киевского рынка. Оставшийся пакет акций принадлежат застройщику Владе Молчановой (владелица StolitsaGrouр, – ред.), соинвестору партии "Батькивщина", в пользу которой, по словам дирекции рынка, и происходит рейдерский захват.

"Проще выражаясь, втупую меняют учредителя… Полагаю, с одобрения лидеров политической силы ("Батькивщина", – ред.). Потому что без патроната на уровне влиятельных персон в политике такие фокусы - бесперспективны.

Адрес нотариуса - Дегтяревская 28, кв 62. Тел не отвечает. Полагаю, сегодня был ее последний день. Кстати, колл-центр Минюста по выходным тоже молчит. Каждый имеет право на отдых.

Только журналисты не отдыхают. Засекаем, сколько понадобится госструктуре, чтобы разрешить ситуацию", – говорится в сообщении.

Светлана Крюкова также обнародовала подробности совещания в Офисе президента, где присутствовала и сама Молчанова.

"В дополнение поста о рейдерском захвате рынка «Столичный» описали детали совещания в Офисе президента, где присутствовали такие знаковые фигуры, как Николай Тищенко и застройщик Влада Молчанова - под патронатом целого Шефира, который, по словам собеседников, активно обзванивает людей по периметру и контролирует тему Столички. Из президентской администрации. Между реформами.

Важные стали. Как Петя. Который во время Иловайска открывал офшоры и в промежутках между Армия/Мова/Вира собирал совещания по теме расширения корпорации Рошен, с участием гендиректора компании, генпрокурора и СБУ", – резюмирует журналистка.

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Киев, Рынок Столичный, Светлана Крюкова.

Автор:

Телеграф
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