Антимонопольный комитет впервые за многие годы обратил внимание на рынок электроэнергии, – Карасев

«Штраф в размере 275 млн. грн. вряд ли станет проблемой для принадлежащей Ринату Ахметову компании ДТЭК – это меньше половины стоимости любого из футболистов клуба Шахтер. Но сам факт, что АМКУ взялся за рынок, где правила игры уже несколько лет диктует лишь одна бизнес-группа, а отраслевые чиновники от нее напрямую зависимы, говорит о позитивных изменениях в борьбе с монополиями».

Об этом заявил политолог Вадим Карасев, комментируя решение АМКУ оштрафовать компанию ДТЭК за злоупотребления на рынке электроэнергии.

«Монопольные проявления на рынке электроэнергии привели к тому, что ее уровень сегодня – один из самых высоких в Европе, и это негативно сказывается на имидже не только правительства, но и президента. Очевидно, Владимир Зеленский теряет терпение, и в ближайшее время безраздельное, а иногда и бесцеремонное правление на энергорынке лишь одной бизнес-группы может завершиться. Этот рынок всегда был очень политизирован. Но сегодня конкуренция на нем нужна как потребителям, так и руководству страны», - резюмировал политолог.