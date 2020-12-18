Туменас и Молчанова продолжают захват рынка «Столичный», несмотря на запрет Минюста

Коллектив рынка Столичный, предприниматели и арендаторы обратились к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие от незаконных рейдерских действий в отношении предприятия.

Коллектив рынка поблагодарил министра за быстрое реагирование и приостановление неправомерных действий «черных» рейдеров и сообщил о новой попытке захвата предприятия. Об этом коллектив рынка заявил на странице рынка в Фейсбуке.

По информации предпринимателей, сегодня состоялась очередная попытка незаконного вмешательства в государственный реестр о смене руководства предприятия. Изменения были внесены на основании поддельных документов государственным регистратором Гостомельского поселкового совета Киевской области Заболотным А.В. и уже известным частным нотариусом Барамия Н.Г.

Также представители коллектива сообщили, что на данный момент ожидается силовой захват предприятия с помощью наемных «титушек».

Издание "Вести" пишет, что рынок «Столичный» подвергся рейдерской атаке со стороны киевского застройщика Stolitsa Group известного бизнесмена Раймондаса Туменаса. По информации журналистов, он вернулся в Киев и лично координирует все процессы, связанные с захватом рынка.