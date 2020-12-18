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Минюст повторно остановил рейдерскую атаку Влады Молчановой на рынок "Столичный"

Минюст повторно остановил рейдерскую атаку Влады Молчановой на рынок "Столичный"
Обновлено 21:41 Сегодня Телеграф Фото: psm7.com

Министерство юстиции Украины остановило рейдерскую атаку, которая была организована владелицей Stolitsa Group Владой Молчановой на рынок "Столичный". Об этом на своей странице в Facebook сообщила администрация рынка.

В заявлении говорится, что на данный момент работа предприятия полностью восстановлена. 

"Только благодаря слаженным действиям работников Министерства и лично Министра юстиции удалось "отбить" рейдерскую атаку известного "черного" рейдера - владелицы Stolitsa Group Влады. Молчановой и восстановить законную работу предприятия. Мы в очередной раз убедились, что Министерство юстиции Украины стоит на защите интересов украинского бизнеса", - отметил коллектив "Столичного".

Администрация рынка, предприниматели и арендаторы, фермеры и производители выразили большую благодарность Министерству юстиции Украины и его главе Денису Малюське за оперативную реакцию на незаконные действия рейдеров и остановку повторной рейдерской атаки на предприятие на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что коллектив рынка "Столичный" обратился к министру юстиции Денису Малюське с просьбой защитить предприятие от незаконных рейдерских действий в отношении предприятия.

Рынок "Столичный" пытаются силой захватить бизнесмен Раймондас Туменас и Влада Молчанова, которым принадлежит компания-застройщик Stolitsa Group. По информации источников, он вернулся в Киев и лично координирует все процессы, связанные с захватом рынка. "Крымская команда" Влады Молчановой смогла незаконным путем добиться отмены запрета на совершение регистрационных действий. Регистратором выступил Заболотный А. В. при Гостомельской поселковом совете в Киевской области, который в 20:26 17 декабря внес решение об отмене запрета на совершение регистрационных действий. Уже в 20:48 нотариус Молчановой Нино Барамия снова незаконно внесла данные о перерегистрации рынка в пользу рейдеров. При этом она проигнорировала и возбужденное уголовное дело в отношении незаконного захвата рынка и решение Антирейдерского комитета, и прочее.

Ранее, в Софиевской Борщаговке фермеры и предприниматели вышли на пикет против рейдерского захвата рынка "Столичный" со стороны владелицы компании-застройщика StolitsaGrouр Влады Молчановой. По их данным Молчанова пытается захватить предприятие через перераспределение несуществующего долга между оффшорными компаниями, которые не имеют никакого отношения к "Столичке", позже снести рынок, площадь которого 160 га, и начать строительство жилых комплексов. 

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Киев, Минюст, Рынок Столичный.

Автор:

Телеграф
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