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Влада Молчанова о покупке рынка «Столичный»: в этой истории нас просто кинули

Влада Молчанова о покупке рынка «Столичный»: в этой истории нас просто кинули
14:27 Сегодня Телеграф

Известный киевский предприниматель Влада Молчанова заявила, что владелец мажоритарного пакета акций рынка "Столичный" взял аванс за продажу акций предприятия в размере 3,5 млн долл, после чего прекратил какое-либо общение с потенциальными покупателями.

При этом Молчанова опровергает заявления компании "Goodlight capital limited" о попытках рейдерского захвата рынка и каких-либо действиях по завладению рынком с ее стороны либо со стороны Stolitsa Group.

Ответ на журналисткий запрос Владе Молчановой опубликовала на своей странице в Facebook Светлана Крюкова: 

"В этой истории нас просто кинули. Я до сегодняшнего дня пытаюсь встретится со Стельмахом. Мне интересно послушать его лично — что и у кого я пыталась захватить рейдерским путем. Это клевета. И я подала в суд иск об опровержении недостоверной информации. Единственное пожелание мое и Stolitsa Group — это в правовом поле, цивилизовано выполнить обязательства по подписанных договорах", — заявила Молчанова.

По словам Молчановой, компания Stolitsa Group, акционером которой она ранее являлась, пригласила ее провести переговоры о приобретении акций рынка "Столичный".

"Начались переговоры со всеми учредителями этого проекта. 22,5% принадлежало компании "Современные рыночные инновации", 11,6% — принадлежало Игорю Панько, 11,6% — группе "Шувар", и мажоритарная доля в 54% — компании "Goodlight capital limited" (Гудлайт кепител лимитед), которую представлял Александр Стельмах. Итак, в 2018-ом году мы начали и провели первую успешную сделку и приобрели компанию "Современные рыночные инновации". Дальше начались переговоры. С "Шуваром" и Панько мы достигли договоренностей", — рассказала она.

Также, по словам Молчановой, в январе 2019 года была достигнута договоренность со Стельмахом о покупке 54,25% доли в рынке "Столичный" за 12 млн долл. Были подписаны два меморандума, по которым были внесены 2 млн долл и 1,5 млн долл аванса.

"Следующий шаг — Stolitsa Group должна была обратится в Антимонопольный комитет, что она и сделала, а также публично известила рынок о покупке. А продавцы должны были вывести компанию "Goodlight capital limited" (Гудлайт кепител лимитед), у которой были проблемы со счетами, из состава владельцев долей "Столичного рынка" и ввести нового учредителя, на которую наша сторона должна была осуществить платеж", — рассказала она.

В то же время, по словам Молчановой, с начала 2020 года мажоритарный акционер вышел из переговоров, а собственники компании просто перестали брать телефонную трубку. При этом, на рынке сменился менеджмент, а миноритарные акционеры перестали получать отчеты о его работе.

"Тогда мы обратилось в правоохранительные органы, так как нас по сути "кинули" на аванс. Возбудили уголовное дело, расследование длилось около полу года, после чего нас известили, что Стельмаху подписали подозрение в мошенничестве. Вот и все. Неделю назад в прессе поднялся шквал негатива в мой адрес. Все, в чем меня обвинили — неправда. Как и Вы, я узнала об этих событиях из СМИ", — заявила Молчанова.

Также автор заявления напомнила, что Stolitsa Group — это одна из крупнейших украино-литовских инвестиций в Украину. Группа инвестирует в девелоперские проекты под своим брендом и розничную торговлю под брендом сети супермаркетов "NOVUS". Один из последних проектов — большой торгово-развлекательный центр "Ретровиль" на Виноградаре.

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Телеграф
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