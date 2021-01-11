Владельцы-рейдеры и работа в Крыму: сеть супермаркетов Novus попала в очередной крупный скандал

Среди владельцев сети Novus, кроме литовского бизнесмена Раймондас Туменаса, также компания StolitsaGroup известного рейдера Влады Молчановой, пишет Obozrevatel.

В декабре 2019 года, благодаря журналистскому расследованию "Настоящего Времени" стало известно о том, что крупная литовско-украинская сеть супермаркетов Novus до сих пор продолжает работу в Крыму через цепочку российских и европейских офшорных компаний в нарушение санкций Евросоюза. В компании это объяснили тем, что "бизнес должен быть вне политики".

Теперь же выяснилось, что среди владельцев сети, кроме литовского бизнесмена Раймондас Туменаса, находиться компания StolitsaGroup известного рейдера Влады Молчановой. Напомним, в декабре прошлого года стало известно о том, что Влада Молчанова пытается захватить самый крупный оптовый рынок страны "Столичный" с помощью рейдерской схемы.

На официальном сайте компании StolitsaGrouр значиться "партнером NOVUS в сфере девелопмента". Но связь между StolitsaGroup и крымскими магазинами NOVUS становится интереснее, если учесть тот факт, что мужем Влады Молчановой является экс-министр юстиции Крыма Сергей Коровченко. Во время оккупации полуострова в 2014 году советник президента РФ Сергей Глазьев возлагал на Коровченко большие надежды и предлагал сохранить в должности "министра юстиции Крыма" уже в оккупационной администрации.