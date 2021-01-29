Известный блогер раскритиковал рейдерские схемы, в которые привлекают патриотические силы

Известный блогер и телеведущий Сергей Иванов обратил внимание на проблему отсутствия в Украине качественного антирейдерского законодательства. Причиной послужила ситуация, сложившаяся вокруг киевского рынка «Столичный», который пытаются присвоить рейдеры. По словам Иванова, в конфликте участвуют активисты «Правого сектора».

"Недавно узнал от знакомых об участии активистов "Правого сектора" в откровенно рейдерской схеме по рынку "Столичный". Ситуация там простая: киевские предприниматели Влада Молчанова и Сергей Коровченко, известный как экс-начальник Главного управления юстиции АР Крым во время оккупации полуострова и фигурант "пленок Глазьева", а также совладелец торговой сети "Novus" Раймондас Туменас пытаются захватить рынок вопреки закону и позиции Минюста, до принятия судебного решения. А "Правый сектор" устраивает уличные перформансы в пользу рейдеров", - утверждает Иванов.

В то же время дискуссия, развернувшаяся в комментариях под материалом Сергея Иванова, показала, что он прав, говоря, что "жаль, что активисты организации, вселяющей ужас в русских и сепаратистов, размениваются на такие мелочи и делают это не впервые".

Напомним, что в прошлом году мажоритарный владелец рынка, предприниматель Александр Стельмах заказал аудит "Столичного". Причиной стало то, что за несколько предыдущих лет он не получил дивидендов, хотя на рынке ежегодно оборачивались огромные средства. Сумма выведенных средств, по расчетам акционеров, составила более 21 млн долларов. Во время проверки аудиторы установили: предприятие руками подконтрольной миноритарных акционеров Влады Молчановой администрации якобы вводилось в искусственные долги, а имущество рынка оказалось в залоге у аффилированных с ней предприятиях.

Кроме того, результаты аудита показали, что рынок может умышленно вестись администрацией к банкротству. Не исключено, что главной причиной было желание Молчановой, владелицы компании Stolitsa Group за бесценок выкупить землю рынка для построения нескольких многоэтажек.

После этого было сменено руководство рынка, и за считанные месяцы предприятие начало показывать прибыль и исправно платить налоги в городской бюджет. Параллельно начались судебные споры и произошло несколько попыток рейдерского захвата рынка. Так, "черными нотариусами" были обнародованы документы о фиктивных долгов рынке перед компанией "Спецстрой-Монолит", и как следствие - внесены незаконные изменения в государственные реестры. Своевременное вмешательство Министерства юстиции и антирейдерской комиссии позволило заблокировать эти действия и вернуть спор в легальное русло. Однако рейдеры пошли дальше и привлекли "Правый сектор" к пикетированию рынка и Минюста.