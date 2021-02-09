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Еще один энергоблок ДТЭК вышел в аварийный ремонт минувшей ночью

Еще один энергоблок ДТЭК вышел в аварийный ремонт минувшей ночью
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф Фото: Википедия

Поздно вечером 8 февраля в аварийный ремонт был выведен еще один энергоблок – блок №4 Ладыжинськой ТЭС, которая входу в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова.

Об этом сообщает член энергетического комитета Верховной Рады Андрей Жупанин (фракция "Слуга Народа") в своем Facebook.

"По состоянию на обед 9 февраля в аварийном ремонте находится 10 энергоблоков. Из них 9 блоков на ТЭС группы ДТЭК и один блок Донбассэнерго, - написал Жупанин. - Всего в аварийном ремонте находятся блоки ТЭС общей мощностью 6500 МВт. В прошлые годы такой показатель никогда не превышал 3000 МВт".

По словам нардепа, дефициты, возникающие в результате таких проблем, покрываются другими генерирующими компаниями, а также импортом электроэнергии.

Напомним, 2 февраля в аварийный ремонт вышли энергоблоки Кураховской и Запорожской ТЭС ДТЭК, что привело к запросу аварийной помощи из Беларуси, чтобы сбалансировать энергосистему.

Позже авария на подстанции Запорожьеоблэнерго на несколько часов полностью отключила Запорожскую ТЭС.

Согласно сводке "ДТЭК Энерго" за 9 февраля, по состоянию на 08:30 в энергосистеме работали 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 36 доступных.

Общая заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков ТЭС ДТЭК составила 6081 МВт.

По информации ДТЭК, энергоблок №4 Ладыжинской ТЭС был выведен в ремонт для устранения свища на пароперегревателе котла. В компании сообщают, что не планировался в работу на текущие сутки.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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ДТЭК, Ладыжинская ТЭС, Андрей Жупанин.
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