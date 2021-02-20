Как люди Юры Енакиевского захватили и уничтожают рынок "Столичный", - СМИ (видео)

"Столичный", крупнейший продовольственный рынок страны, уже год содержится людьми с орбиты бывшего кошелька Януковича - Юрия Иванющенко, более известного как Юра Енакиевский, и уже сейчас оказался на грани банкротства, от которого пострадает как государство, так и сотни тысяч предпринимателей и клиентов. О том, как соратник Януковича завладел активом, и каким образом вымывает с рынка деньги - в журналистском расследовании, которое вышло на 24-м канале.

Как выяснили журналисты, Иванющенко и его партнер Иван Аврамов попали в перечень основателей рынка еще в 2012 году, когда владельцы ООО "Аграрный маркетинговый центр" (учредитель рынка "Столичный") получили предложение, от которого нельзя было отказаться - и продали за 44 тысячи гривен по 35% своих долей оффшорной компании Goodlight Capital Ltd, бенефициаром которой с 2014-го года является некий Александр Стельмах. По информации из СМИ, Goodlight Capital Ltd принадлежит Юрию Иванющенко и его партнеру Ивану Аврамову. Таким образом, по 44 тыс. гривен компания с орбиты Иванющенко получила почти 55% собственности огромного рынка. Не вложив туда ни копейки.

К 2019-му Иванющенко и Аврамов не вмешивались в операционную деятельность рынка, потому что после Революции Достоинства покинули территорию Украины из-за вероятного преследования правоохранительными органами, рассказывают активисты. После того, как "Столичный" вышел на уровень прибыльности, актив, ожидаемо, заинтересовал бизнесменов. В феврале 2020-го мажоритарный акционер неожиданно для всех сменил руководство рынка. Алексея Чумака, успешного менеджера, который строил и развивал "Столичный", заставили уйти. Вместо него поставили своего человека. Незаконно, утверждают юристы миноритарных акционеров.

"18 февраля 2020 без уведомления моего доверителя было проведено собрание собственников рынка "Столичного", на котором незаконно сменили директора рынка. В тот же день новый директор вывел со счета рынка "Столичного" всю прибыль, которая была получена за 2019 год. Это около 25 миллионов гривен", - говорит Олег Мусиенко, адвокат компании "Современные рыночные инновации" (совладелец рынка" Столичный").

Только за первый месяц на посту новый директор Рустам Абдукадыров загнал рынок в огромные долги и поставил его на грань банкротства, рассказывают эксперты. В частности, были подписаны два соглашения с никому не известными одесскими компаниями "Элит Торг Компани" и "Надежда" на поставку металлоконструкций на общую сумму почти 175 миллионов гривен. Товар рынок так и не получил, но одесские фирмы обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании с рынка задолженности. Также, 8 апреля 2020 рынок "Столичный" приобрел в ООО "Донбасская угольная компания" (конечные владельцы - Юрий Иванющенко и Иван Аврамов) сомнительные инвестиционные сертификаты на общую сумму 98 миллионов гривен.

На этом Абдукадыров не остановился, рассказывают эксперты. Осенью 2020-го всю операционную деятельность "Столичного" перевели на вновь компанию "Продовольственный хаб Столичный", фирму с уставным капиталом в 10 000 грн. Следовательно, всего за два месяца на рынок "положили" почти 300 миллионов гривен фиктивных долгов, забрали все доходы от операционной деятельности и перевели чуть ли не все расчеты в наличку, с которой не платятся налоги (5 миллионов налогового долга на 1 декабря 2020 года), а деньги, в частности, могут идти на финансирование войны на Востоке. Уже сейчас некогда успешное предприятие оказалось на грани банкротства.

На сегодня в столичных судах - около 20 дел по рынку "Столичный". Активно помогает Иванющенко и его менеджерам даже министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Ольга Онищук, утверждают активисты. В декабря 2020 года акционеры рынка "Столичный" освободили Рустема Абдукадырова с должности директора, но Денис Малюська оперативно, всего за один день, единолично рассмотрел жалобу Рустема Абдукадырова и восстановил его в должности директора. Также, 22 января 2021, в нерабочее время, в 20:46 Денис Малюська заблокировал взыскания в пользу одного из кредиторов рынка кредиторской задолженности, которая была обеспечена ипотекой, а именно павильоном "Овощи-фрукты". Убытки, причиненные кредиторам, 40 миллионов гривен.